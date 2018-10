Herzogenburgs Freiheitliche liebäugeln nach wie vor mit einer Anbindung der Stadt an St. Pöltens Bus-Erfolgsgeschichte namens „Lup“. Bei der SP hat man damit keine rechte Freude: „Leider ist eine Anbindung an das Lup-System der Stadt St. Pölten aus mehreren Gründen nicht möglich“, richtet Bürgermeister Franz Zwicker in den „Stadtnachrichten“ aus.

Daniel Krenn, er ist Vorstandsmitglied bei der FP, lässt sich nicht beirren: „Ich persönlich finde es sehr schade, dass von der Stadtgemeinde hier nicht mehr kommt. Es wurde über die Anbindung schon des Öfteren gesprochen, aber es gibt immer wieder andere Ausreden wie zum Beispiel die Finanzierung oder ,im Moment nicht‘ für dieses Vorhaben. Der 32-Jährige fordert: „Herzogenburg braucht hier sehr rasch eine Lösung für das Problem und keine Ausreden!“

SP-Stadtchef Franz Zwicker kontert: „Es ist immer leicht, etwas zu fordern, wenn man keine Verantwortung hat. Ich habe Verantwortung für das Steuergeld der Bürger und daher einen ganz pragmatischen Zugang. Es gibt schon derzeit Busse, die in die Landeshauptstadt und wieder zurück nach Herzogenburg fahren. Hat sich Herr Krenn schon einmal angeschaut, wie sie frequentiert sind? Meistens sitzen zwei, drei Leute drinnen, eine Anbindung an das Lup-System würde daran wohl nicht viel ändern.“

Kommt wieder Bus nach Oberndorf?

Gute Nachrichten gibt es für eine ganze Gruppe von Pensionisten, die sich den Vormittagsbus in die Katastralgemeinde Oberndorf/Ebene zurückwünscht. Hier haben sich FP und SP unabhängig voneinander gleichermaßen ins Zeug gelegt: „Es ist möglich, dass es in den Verhandlungen mit dem Verkehrsverbund Ost-Region schon in den kommenden Tagen zu einer positiven Lösung kommt“, blickt Franz Zwicker voraus.