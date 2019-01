Das WIFI St. Pölten war Schauplatz des NÖ Regionalwettbewerbs der weltweit veranstalteten FIRST® LEGO® League (FLL) für Schüler. 150 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen neun und 16 Jahren nahmen in 16 Teams an diesem Robotik-Regionalwettbewerb zum Jahresthema „Into Orbit – Leben und Reisen im Weltraum“ teil. Sie mussten in vier Bereichen ihr Können zeigen: Forschungspräsentation, Teamwork, Robotertechnik und -design.

Den Sieg holte sich das Team „4 ever space“ der Polytechnischen Schule Herzogenburg vor „SAP-HOLLY“ der Neuen Mittelschule Hollenstein an der Ybbs. Dritter wurde das Gast-Team „Gars Control“ aus Gars in Oberbayern.

Diese drei Teams fahren am 9. Februar zur österreichischen Staatsmeisterschaft in Bad Radkersburg. „Die Leistungen aller Teams waren auch in diesem Jahr wieder herausragend. Wir wünschen den drei Bestplatzierten alles Gute“, erklärt Erika Schreiber vom Verein „robotix4me“, welcher seit sechs Jahren den Wettbewerb ausrichtet.

„Vorbereitung war sehr zeitintensiv“

Im praktischen Teil des Wettbewerbs präsentierten die Teams ihren aus einem Minicomputer, Sensoren, Motoren und LEGO-Steinen bestehenden eigenständig agierenden Roboter, den die Jugendlichen selbst konstruierten.

Zum Siegerteam gehört Robin Reschützegger: „Die Vorbereitung war schon sehr zeitintensiv, oft sehr anstrengend, dabei aber auch sehr lustig“, erklärt der Schüler. Beruflich hat er sich bei der Firma Rosenbauer beworben: „Meine große Hoffnung wäre, eine Lehrstelle als Metalltechniker mit dem Modul Fahrzeugbautechnik zu bekommen. Ob ich das Wissen, das ich nun erlernt habe, dort einsetzen kann, weiß ich jedoch noch nicht.“