Mit dem Prozess gegen einen Ungarn ist in der Vorwoche am Landesgericht St. Pölten eine unheimliche Serie zu ihrem Ende gebracht worden.

Im Vorjahr ist die Herzogenburger Stiftskirche gleich drei Mal von Opferstockdieben heimgesucht worden. Die Kriminalisten konnten alle Fälle aufklären, die Täter sind mit einer Ausnahme alle abgeurteilt worden.

Diese Ausnahme wird vor dem Strafverfahren von zwei Justizwachebeamten in Handschellen aus der Untersuchungshaft vorgeführt. Im fünfminütigen Vorgespräch mit Pflichtverteidiger und Dolmetscherin wird klar, wohin die Reise geht: „Ich werde mich in allen Anklagepunkten schuldig bekennen“, sagt der 41-Jährige, ehe er in funkelnagelneuen Markenturnschuhen den Gerichtssaal betritt.

„Keine Arbeit und familiäre Probleme“

Der Mann, der nach eigenen Angaben seit zehn Jahren in Österreich lebt, aber kein Deutsch spricht, stiehlt sich durchs Leben, das zeigt das Vorstrafenregister: Drei Mal stand er bereits in seiner Heimat vor Gericht, die jüngste Verurteilung, ausgesprochen in Wien, datiert vom Jänner 2017. „Warum haben Sie danach erneut gestohlen?“, will der Richter wissen: „Ich habe die Arbeit in einem China-Restaurant verloren und außerdem hatte ich familiäre Probleme“, gibt der Magyare zu Protokoll.

Wegen dem lückenlosen Geständnis fällt der Auftritt des einzigen Zeugen mit einer halben Minute denkbar kurz aus. Dompfarrer Norbert Burmettler war geladen worden, weil der Angeklagte auch im St. Pöltner Dom den Opferstock aufgebrochen hatte.

Das bereits rechtskräftige Urteil fällt äußerst milde aus: acht Monate Haft, davon sieben Monate auf Bewährung. Die U-Haft wird angerechnet, der Ungar verlässt den Gerichtssaal als freier Mann.