Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am vergangenen Mittwoch die Nachricht, dass Richard Zeitlhuber verstorben ist. Er verlor sein Leben im Zuge einer Herz-Untersuchung am Universitätsklinikum St. Pölten. Das Begräbnis des preisgekrönten Architekten findet am kommenden Dienstag, 16. April, in Herzogenburg statt.

Was der Verstorbene für die Stiftsstadt und darüber hinaus bewirkt hat, lest ihr ebenso wie die Reaktion von Bürgermeister Christoph Artner in der aktuellen Printausgabe der NÖN.