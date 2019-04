Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am vergangenen Mittwoch die Nachricht, dass Richard Zeitlhuber verstorben ist. Er verlor sein Leben im Zuge einer Herz-Untersuchung am Universitätsklinikum St. Pölten. Das Begräbnis des preisgekrönten Architekten findet am kommenden Dienstag, 16. April, in Herzogenburg statt.

