Von Freitag, 22., bis Sonntag, 24. Juni geht das schon traditionelle Stadtfest am Herzogenburger Rathausplatz zum 25. Mal über die Bühne. Dabei wird den Besuchern bei täglicher Live-Musik ein attraktives Programm geboten.

Am Freitag öffnet die Gastronomie um 18 Uhr, um 19 Uhr zeigt die Musikschule ihr Können und um 20 Uhr macht Bürgermeister Franz Zwicker den Bieranstich. Ab 20.30 Uhr gibt es Live-Musik mit „The Dreamers“, um 22 Uhr wird in einer Pause der Name des Fußballplatzes verlost. Um 23.30 Uhr steigt die erste Stadtfest-Verlosung, bei der man einen Gutschein im Wert von 300 Euro gewinnen kann.

Am Samstag öffnet die Gastronomie ab 10 Uhr, um 11.30 Uhr spielt die Stadtkapelle und ab 15 Uhr sind die Hüpfburg und das Trampolin für die kleinen Gäste geöffnet. Ab 16 Uhr fährt der Kinderzug durch die Stadt, ab 19 Uhr gibt es Pop-Dance mit Teo und ab 20 Uhr Livemusik mit „Schwarz auf Weiß“, ab 21.30 Uhr Pole-Dance mit Irmi Stummer und um 23 Uhr erfolgt dann die zweite Verlosung - diesmal ist ein Gutschein über 400 Euro zu gewinnen.

Am Sonntag lädt von 9 bis 10 Uhr der ÖKB-Stadtverband zum Gratis-Eierspeisessen, die Gastronomie öffnet wieder um 10 Uhr, ab 11.30 Uhr fährt auch der Kinderzug und es gibt auch wieder das Trampolin. Ab 11.45 Uhr steht der Frühschoppen mit „Traisonic“ auf dem Programm und um 14 Uhr gibt es zum Abschluss einen Gutschein im Wert von 700 Euro zu gewinnen.