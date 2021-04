„Heute hänge ich mich an die Starkstromdose der Gefühle und zeige euch, was Liebe für mich ist: grenzenlos! Ganz egal, wie es ausgeht, ich lasse heute alles aus mir heraus und mach‘ mein Bestes für unseren Moment!“, verkündete Marcel Kaiser vor dem Halbfinale der ORF-Sendung „Starmania 2021“ am vergangenen Freitag im Hauptabendprogramm.

Aber mit „Irgendwie, irgendwo, irgendwann“, dem Song von Nena aus den 80er Jahren, den er nach Meinung zahlreicher Zuschauer und Fans aus Herzogenburg perfekt performte, klappte es nicht ganz so richtig.

Irgendwie, irgendwo, irgendwann hat jede Reise ihr Ende: Marcel Kaiser legte sich voll ins Zeug, schied aber im Semifinale aus. Übrigens: Nur mehr 474.000 TV-Zuschauer waren beim zweiten Halbfinale dabei - ein Minusrekord. ORF/Hans Leitner

Der Einöder schied aus, wie sieben seiner Mitstreiter auch, denn von den 16 Teilnehmern stiegen acht in das Finale auf.

„Du brauchst noch Zeit, um dein Ding zu finden“

Natürlich war der 20-Jährige nicht wahnsinnig viel, aber doch ein bisschen enttäuscht, obwohl Moderatorin Arabella Kiesbauer ernsthaft versichert hatte, dass er, die menschgewordene Glückshormon-Bombe, für sie nicht nur ein „Mister 100.000 Volt“, sondern auch eine Bereicherung der Sendung sei und er sein Ding durchziehen werde, wofür sie von ihm ein Bussi durch die Glasscheibe bekam.

Warum gerade der Bankangestellte, der wie einige andere seinen Gesangskollegen auch aus den Schreiduellen-Auftritten der Mitstreiter positiv gesanglich herausstach, ausscheiden musste, war nicht für viele Zuschauer nachvollziehbar. Die Jury-Begründung von Tim Bendzko, Ina Regen und Nina Sonnenberg lautete jedenfalls: „Du brauchst noch Zeit, um dein Ding zu finden.“

„Ich habe mir den Sieg nicht unbedingt als Ziel gesetzt. Ich sagte mir: Soweit ich komme, soweit komme ich eben. Es hat mir großen Spaß gemacht, ich habe extrem viel dazugelernt und viele Leute kennengelernt“, erklärt Marcel Kaiser im NÖN-Gespräch.