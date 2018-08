Seit 2014 teilt sich der junge Zahnarzt Wolfgang Gruber die Ordination in der Kremser Straße mit seinem Vater Hannes, seines Zeichens Präsident der NÖ Zahnärztekammer. Der Mensch stand für den Mediziner trotz immer stärker werdender Bürokratie und Verwaltung stets im Mittelpunkt. Das dürfte in der Familie liegen, denn er ist, nachdem sein Großvater und Urgroßvater „von der Hand in den Mund“ lebten, die vierte Generation Gruber, die von den Patienten wegen der dort praktizierten Menschlichkeit geschätzt wird.

Nun bekam die Ordination weiteren Zuwachs: Stephanie Schuster, die an der Danube-Private-University in Krems studiert und erst kürzlich ihren Doktortitel in Zahnmedizin erworben hat, wird das Team in Zukunft – vielleicht auch bald als Juniorchefin – tatkräftig unterstützen.

„Natürlich freue ich mich, dass Stephanie bei uns eingestiegen ist und so die Praxiszukunft absichert“, freut sich Wolfgang Gruber. Ja – und vielleicht hilft ihm Stephanie Schuster sogar, dass auch die fünfte Generation Gruber einmal „von der Hand in den Mund“ leben kann.