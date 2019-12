Die Lärmbelastung entlang der S 33 hat es in der vergangenen Woche auch in den NÖ Landtag geschafft. Was Stadtrat Franz Gerstbauer von den Grünen in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates vorgeschlagen hat, forderte nun seine Parteikollegin, die NÖ Landes- und Verkehrssprecherin der Grünen, Helga Krismer: „Die Gemeinden und Städte wie Herzogenburg sind durch das erhöhte Verkehrsaufkommen auf der S 33 stark belastet. Zusätzlich durch die Abholzungen des Auwaldes fehlt nun ein natürlicher Lärmschutz.

Aufforstungen brauchen aber ihre Zeit. Die Grünen verlangen daher zurecht als rasche Sofortmaßnahme ein 100 km/h Tempolimit auf dem betroffenen Streckenabschnitt.“

„Lieber mit Vollgas entlang der S 33“

Wie ebenfalls bei der Gemeinderatssitzung erkennbar gewesen, stieß der Antrag auf taube Ohren, zumindest bei VP und FP: „Sie lehnen diese kostengünstige und rasche Maßnahme ab und wollen lieber mit Vollgas entlang der S 33 unterwegs sein. Klimaschutz und rasche Unterstützung der lärmgeplagten Menschen schauen anders aus“, zeigte sich Krismer vom Abstimmungsergebnis enttäuscht.

Christian Dusek Helga Krismer (Grüne): „Bin vom Abstimmungsergebnis enttäuscht.“

Pikanterie am Rande: Die SP, Koalitionspartner der Grünen im Gemeinderat, konnte mit der Forderung von Stadtrat Gerstbauer wenig anfangen. SP-Vizebürgermeister Richard Waringer: „Das wäre eine Ad-hoc-Entscheidung, das Limit nimmt nur einen kleinen Teil vom Gesamt-Lärm weg.“

In der Landtagssitzung stimmten die Genossen dann für den Antrag der Grünen.

Das Thema „Lärm entlang der S 33“ war auch Tagesordnungspunkt bei der montägigen Sitzung des Gemeinderates.