Thomas Rupp schlägt Alarm: „Seit geraumer Zeit treiben Jugendliche bei der Fußgängerunterführung zwischen der Molkereigasse und dem Bahnhofsgelände ihr Unwesen.“

Der FP-Gemeinderat hat umgehend mit der Polizei Kontakt aufgenommen, die von den Vorkommnissen bereits zuvor von mehreren Bürgern in Kenntnis gesetzt worden war. Sie wird künftig besonderes Augenmerk auf das Areal legen.

Worum geht es konkret? „Es werden Glasflaschen zertrümmert und der Dreck wird einfach in die Grünflächen entsorgt, obwohl dort Mistkübeln stehen. Es besteht Verletzungsgefahr für Tier und Mensch und hier im Speziellen für Kleinkinder! Ich sehe nicht ein, dass die Reinigungskräfte der ÖBB oder eventuell zum Teil auch Mitarbeiter des Bauhofes den Dreck dieser ,Rowdys‘ wegräumen müssen. Es wird regelmäßig die Reinigung durchgeführt, aber nach kurzer Zeit bietet sich dasselbe Bild! Die Reinigungskräfte müssen ja schon verzweifeln.“

Was Rupp ebenfalls in Erfahrung gebracht hat: „Erschreckend für mich sind einige Meldungen von Bürgern, dass in diesem Bereich auch Drogen konsumiert werden und hier auch Handel stattfinden soll.“