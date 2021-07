Jede Woche ist Sabine Moderbacher zur Freude der Heimbewohner mit ihrem staatlich geprüften Therapiebegleithund Ruby zu Gast im Pflege- und Betreuungszentrum am Schillerring, wo Ruby natürlich mit Streicheleinheiten überschüttet wird. Die Mutter von drei Kindern und Besitzerin von zwei Hunden, 13 Hühnern, vier Zwergkaninchen, zwei Ziegenböcken und drei Achatschnecken, hat vor mehr als zehn Jahren die Ausbildung zur diplomierten Gesundheits- und Krankenschwester abgeschlossen und im Universitätsklinikum St. Pölten gearbeitet. Die sie ihre Tiere oft begleiten und der Gedanke, mit ihnen zu arbeiten, sie verlockte, absolvierte sie die Ausbildung zur Fachkraft für tiergeschützte Therapie und Intervention und hat mit einer Kollegin „CaSa – tiergeschützte Intervention“ ins Leben gerufen.

Von 2. bis 4. August bietet sie heuer jeweils von 8 bis 16 Uhr unter dem Motto „Gemeinsam lachen, spielen und die Natur genießen“ – professionell gestaltete Ferienbetreuung für Kinder ab fünf Jahren an – und zwar im Pflege- und Betreuungszentrum Herzogenburg und im Reitstall in Landhausen an. Die Kinder verbringen tierische Erlebnistage mit Hunde- und Pferdeeinheiten sowie mit Hühnern, Kaninchen und Achatschnecken. Von A wie Apportieren bis Z wie Zahnpflege wird mit den Kindern das Thema Hund erarbeitet und auch der sichere Umgang ermittelt. Am zweiten Tag ist der Treffpunkt in Landhausen, wo mit und am Pferd Condor gespielt wird. Kosten 160 Euro – Geschwisterkinder 145 Euro, inklusive Bastelmaterialien, zwei Mal Jause, Mittagessen. Informationen: 0676/7450691.