Open-Air-Konzert: Katharina Rossmann, Johannes Böhm, Florian Aspalter und Annika Neumayer (vorne, von links) waren genauso wie ihre Schulkollegen aus den sechs Musikklassen begeistert. Alois Wilfinger und Gerhard Fechner an den Violinen, Herbert Sucha an der Viola, Silvia Radobersky an der Harfe und Lukas Palfy-Ströcker am Kontrabass (von links) gaben sich aber auch große Mühe.

Hans Kopitz, Hans Kopitz