Die Stadtgemeinde intensiviert die Bemühungen im Kampf gegen den Leerstand. Mitten in diese Anstrengungen platzt eine Hiobsbotschaft. Ein weiteres Geschäft, das Ende Juni schließen wird, ist die „Blumen-Inge“ in der Kirchengasse.

Inge Moser, die in Anzenhof daheim ist, lebt seit 45 Jahren von ihrer Liebe zu den Blumen. Zuerst bei der Firma Böhme in St. Pölten – und seit 27 Jahren nun in Herzogenburg. Als der damalige Pächter Heinrich Riel 2002 in Pension ging, machte sie sich selbstständig – und den kleinen, aber feinen Laden zur Freude vieler Kunden auch zu einem „Informationszentrum“. Wer ist gestorben? Warum läuten heute alle Glocken? Warum hat dieses Geschäft gerade heute zu? „Blumen-Inge“ wusste Bescheid und sie gab gerne Auskunft.

Es wurden dort runde Geburtstage im kleinen Kreis gefeiert und Sträuße für alle Gelegenheiten mit Liebe gebunden. „Die Liebe zu den Blumen ist das Wichtigste! Und die Freundlichkeit, denn wir sind alle Menschen und keine Maschinen“, erklärt Inge Moser, die sich schon jetzt auf die wohlverdiente Pension sehr freut, da sie dann mehr Zeit für ihre Enkelkinder, aber auch zum Wandern hat.

Doch es gibt nicht nur Negatives hinsichtlich der Betriebe in der Innenstadt, sondern auch etwas Positives: Das Lokal der ehemaligen Putzerei in der Herrengasse, das lange Zeit leer gestanden ist, wird nun großzügig umgebaut, sodass dort in einigen Monaten ein Friseur- und Fußpflegesalon Einzug halten kann.

Ortszentren sowohl in kleinen und auch größeren Städten veröden immer mehr. Herzogenburg bildet hier keine Ausnahme. Und auch Wohnungen stehen leer, gleichzeitig entstehen an den Ortsrändern neue Siedlungen. Sie verursachen aber hohe Kosten für Versorgungsleitungen und Straßen und beanspruchen immer mehr wertvollen Ackerboden, der so verloren geht.

Die Wurzeln des Leerstandes liegen in den Strukturveränderungen des Einzelhandels und im Generationswechsel vieler ehemaliger Geschäftsinhaber. Auf der einen Seite bevorzugen viele Konsumenten immer größere Geschäfte mit riesiger Auswahl und wollen wenn möglich mit dem Auto bis zur Geschäftstür fahren – was aber in den meisten Ortszentren – egal ob in Herzogenburg, Krems, St. Pölten oder anderswo – nicht möglich ist. Auf der anderen Seite wollen sich junge Leute die viele Arbeit und die wenige Freizeit, die mit einer Geschäftsführung nun einmal zusammenhängt, oftmals nicht mehr antun.

Stadt will das Zentrum lebendig machen

Nun schuf die Stadtgemeinde vor Kurzem die politischen und personellen Voraussetzungen, um im Verlängerungsjahr der Stadterneuerungsaktion mit einer besonderen Förderaktion die Hausentwicklung im Zentrum anzukurbeln (die NÖN berichtete ausführlich.

Wenn leer stehende Häuser und Geschäfte – und die gibt es genug, alleine wenn man die Kremser Straße herunter- und die Kirchengasse hinaufschaut – wieder zum Wohnen oder als Arbeits- beziehungsweise Gewerbefläche hergerichtet werden, kann neues Leben einziehen.

Den Hausbesitzern, die in einer Befragung ihr Interesse an einer Veränderung bekannt gegeben haben, wurde vor Kurzem bei einem Infogespräch im Rathaus der „Hausentwicklungs-Check“ vorgestellt. Dabei werden auf Basis eines Bestands- und Lageplans die jeweils besten Nutzungsmöglichkeiten durch einen Bauingenieur analysiert und ein Entwurf für die bese Variante erstellt.

Der Check enthält letztlich auch eine Kostenschätzung für jene unbedingt notwendigen Investitionen, um einen vermietbaren beziehungsweise nutzbaren Zustand des Hauses zu erreichen.