Wie ihre Großmutter mitteilte, ist die Leiche der jungen Frau, die seit Freitag abgängig war, am Samstag-Nachmittag aus der Traisen bei Traismauer geborgen worden. Die Kriminalisten erheben derzeit die näheren Umstände des Todes der 22-Jährigen.

Wie berichtet, hatte die Suchaktion, an der Hubschrauber und Diensthunde der Polizei beteiligt waren, für großes Aufsehen in der Stiftsstadt gesorgt. In sozialen Netzwerken wurde über einen Terroranschlag spekuliert oder auch darüber, dass nach einem Terrorverdächtigen gefahndet werde.