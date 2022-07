Trüffel-Rekord: Sensation bei Ernte

Werbung

Angesichts des niederschlagsarmen Winters waren die Erwartungen an die heurige Trüffel-Ernte gedämpft, im Frühjahr waren die Niederschläge dann jedoch gut verteilt, es gab in der Region keine allzu lange Trockenperiode, und so konnte der Trüffelzüchter Tony Pla mit Trüffelhund Berthier bislang über zehn Kilogramm Sommertrüffel ernten. Ein Teil der Ernte ist noch nicht geborgen.

„Es besteht also Anlass zur Hoffnung, auf der mittlerweile 15 Jahre alten Versuchsplantage das Doppelte der bisherigen Rekordernte einbringen zu können. Dieses Ergebnis belegt, dass die Trüffelkultur in Österreich großes Potenzial hat“, sagt Alexander Urban, Betreiber des „Trüffelgartens“ mit Sitz in Unter-Oberndorf bei Neulengbach und Plantage in Herzogenburg.

Mehr darüber lesen Sie in der kommenden Printausgabe der NÖN.

