Mit einer hervorragenden Geschäfts- und Service-Idee wartet Gabi Haas, die in St. Andrä „Haasis Hexenstüberl“ betreibt, auf. Sie will südwestlich des Einöder Feuerwehrhauses eine Versorgungshütte errichten. Sie befindet sich direkt an der Traisen, davon profitieren die Radfahrer, die etwas trinken oder einen Snack konsumieren möchten, ohne in einen Ort zu fahren zu müssen. Die einleuchtende Begründung für die Versorgungshütte: „Zwischen Traismauer und St. Pölten gibt es ja sonst nichts“, kennt Haas den gastronomischen Versorgungs-Notstand entlang der Traisen.

Um diese Hütte, die einem Würstelstand gleichkommt, aufstellen zu können, benötigt die Unternehmerin ein Grundstück, das sich im Besitz der Gemeinde befindet.

Die Gemeinderat fasste in seiner jüngsten Sitzung den einhelligen Beschluss, die 40 Quadratmeter große Fläche um 22 Euro pro Monat grundsätzlich zu verpachten.

Kein Betrieb beim Feuerwehrfest

Allerdings gibt es Einschränkungen: Ein Betrieb der Hütte während des Einöder Feuerwehrfestes, bei der Einöder Sonnwendfeier und zu den Öffnungszeiten des Heurigens Kaiser ist nicht erlaubt, außerdem muss die Hütte außerhalb der Radsaison (November bis Februar) zugesperrt bleiben.

Überdies möchte die Stadtgemeinde im Vorfeld noch das Gespräch mit Anrainern suchen, um etwaige Bedenken gegen den Betrieb einzuholen. Bei überwiegender Zustimmung wird aus der grundsätzlichen eine faktische Verpachtung.