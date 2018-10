„G’sund und g’schmackig“, lautet das Motto in der hauseigenen Küche des Pflege- und Betreuungszentrums am Schillerring, in der jeden Tag mit Liebe und Sorgfalt frisch gekocht wird.

„Seit 2016 sind wir ,Vitalküche‘. Unser Haus war bei den ersten 50 Einrichtungen in ganz NÖ dabei, denen im Rahmen der Initiative ,Tut gut‘ dieses Zertifikat verliehen wurde. Darauf sind wir einerseits sehr stolz, andererseits ist diese Auszeichnung auch gewaltiger Ansporn für uns, unser Speisenangebot für Bewohner und Gäste ständig weiterzuentwickeln und auf einem hohen Niveau zu halten“, betont der Küchenchef Franz Andrä.

„Schmecken soll es unseren Bewohnern und natürlich auch unseren Kollegen und den Kunden, die über die Aktion ,Essen auf Rädern‘ beliefert werden“ – das ist das tägliche Ziel, wenn am Morgen mit dem Kochen begonnen wird“, so Andrä, der mit seinen zehn Mitarbeitern rund 215 Portionen herstellt, davon entfallen 75 Portionen auf Essen auf Rädern.