Einen regen Andrang gab es am vergangenen Mittwoch sowohl in der Neuen Mittelschule als auch in der Polytechnischen Schule, die zum Tag der offenen Tür geladen hatten. Nach einem musikalischen Einstieg begrüßte Direktor Andreas Tischer dazu nicht nur zahlreiche Altkollegen und die Direktoren der beiden Volksschulen, sondern auch Vizebürgermeister Christoph Artner und Stadtrat Richard Waringer sowie Schulobmann Franz Gerstbauer. Herzlich willkommen geheißen wurden vor allem die zahlreichen Eltern und Schüler, auch jene, die in den kommenden Jahren diese beiden Schulen besuchen werden.

Sechs Schüler-Guides führten durch das Haus, sodass man auch wirklich alles sah und nichts versäumte, während der Elternverein dafür sorgte, dass die Kulinarik nicht zu kurz kam.

Gleich zu Beginn gab es eine Tanzvorführung und einen Sketch in der Aula, den die interessierten Gäste verfolgten, während ein Teil der Eltern begutachtete, was ihre Sprösslinge so das ganze Jahr über treiben, und die Eltern künftiger Schüler sich über das breit gefächerte Angebot informierten, wobei natürlich der musikalische Sektor im Vordergrund stand. So ist zum Beispiel ein Schwerpunkt der Chorgesang, der als Pflichtgegenstand von zwei Wochenstunden stattfindet - und das praktische Musizieren, deshalb hat jeder Schüler ein Instrument seiner Wahl zu erlernen. Zum stundenplanmäßigen Unterricht kommen verstärkt der Besuch musikalischer Veranstaltungen, öffentliche Auftritte, die Teilnahme an musikalischen Wettbewerben sowie Projekte, die verstärkte Probenarbeit und Veränderungen des normalen Schulbetriebes zur Folge haben können.

Leistungsorientierung und Wohlfühlschule

Doch nicht nur der Musikschwerpunkt, sondern auch die digitale Grundausbildung ist ein Anliegen des neuen Direktors, der auch die Polytechnische Schule leitet. Mit einem engagierten und jungen Lehrerteam legt er in einer der modernsten Schulen des Landes Wert auf leistungsorientiertes Arbeiten genauso wie auf den Bereich Wohlfühlschule, sind doch in den vergangenen Jahren einige Investitionen in den Freibereich der Schule gegangen.

Wer nach der Mittelschule einen Beruf ergreifen will, wird in der Polytechnischen Schule präzise darauf vorbereitet, wo er aus vier Fachbereichen wählen kann: Tourismus, Bau/Holz, Metall/Mechatronik und Dienstleistungen mit Schwerpunkt Gesundheit und Soziales. Während zwei Schnupperwochen jährlich können sich die Schüler praktisch informieren, ob der Beruf, den sie einmal ausüben werden, auch der ist, den sie sich vorgestellt haben.