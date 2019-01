Für die Jugendlichen der Polytechnischen Schule war der Sieg beim FLL Roboter- und Forschungswettbewerb im St. Pöltner WIFI natürlich der Hammer – und nun folgt, wie berichtet, die zweite Runde: Am Samstag, 9. Februar, nehmen sie an der Staatsmeisterschaft in Bad Radkersburg in der Südost-Steiermark teil, wo die Schüler auf ihre 17 Konkurrenz-Teams stoßen.

Coach Erika Schreiber: „Unsere Gruppe war in jeder Teilkategorie, Robot-Game/Technik und Design als auch bei Forschungspräsentation und Teambewerb, überall vorne mit dabei. Sie landete zwar nicht am Stockerl, aber hatte in Summe die meisten Punkte. Wir waren dort die einzige Polytechnische Schule, alle anderen Schüler kamen von Neuen Mittelschulen oder vom Gymnasium.“

Saisonthema ist „Into Orbit – Leben und Reisen im Weltraum“, wo es darum geht, im Teamwork die irdischen Grenzen zu überwinden. Die „4 ever space“ aus Herzogenburg hatten sich eine Raumstation ausgedacht, wo die Fliehkraft so groß wie die Anziehungskraft der Erde ist, sodass es dort schwerkraftgemäß zu keinen gesundheitlichen, physischen und psychischen Problemen kommt. Es gibt keinen Muskelschwund und auch beim Pflanzenwachstum gibt es keine Schwierigkeiten. Die Herzogenburger Schüler hatten für die Präsentation ein Modell gebaut, das bei der Jury sehr gut angekommen ist. Die Station wird durch eine Lachgaspatrone – wie sie in Schlagobers-Zubereitern Verwendung findet – angetrieben.

„Der Erfolg hat einen Namen“

Einer, der sich über den Erfolg der Schüler fast genauso freut wie die Teilnehmer selbst, war Schulobmann Franz Gerstbauer: „Es sollte aber auch einmal gesagt werden, dass dieser Erfolg einen Namen hat – nämlich Erika Schreiber. Die Erfolge der vergangenen Jahre sprechen für sich, und zu verdanken sind sie dieser engagierten Lehrerin, die sich in dieser Robotik-Thematik schon seit 2005 engagiert. Aufgrund des Erfolges und der Teilnahme an der Staatsmeisterschaft investiert sie auch drei Tage ihrer Semesterferien – und das nicht zum ersten Mal –, den großen organisatorischen Aufwand gar nicht mitgerechnet. Außerdem sucht sie für die Schüler um Förderung an und organisiert Sponsoren, um diese Fahrt auch ermöglichen.“