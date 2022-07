Vorfreude auf Jubiläum der NÖ Kindersommerspiele

Werbung

Es sind zwar noch rund drei Wochen Zeit, aber die Vorbereitungen für die Jubiläums-Nökiss sind in vollem Gange. Als besondere Highlights gibt es heuer das Musical der Musikhauptschule und ein Stück von Sabine Dorner, gespielt von den „Nökiss Local Heroes“.

Zum 50. Mal gehen heuer die NÖ Kindersommerspiele, die einst als kleines Kinderfest begannen und jetzt zehntausende Besucher an den beiden letzten Ferienwochenenden in das Traisental locken, über die Bühne.

Das Programm steht großteils, auch über die Vergabe der Weißen Feder wurde bereits abgestimmt. 23 Personen – darunter auch Bürgermeister Christoph Artner und Volksschuldirektor Bernhard Moser, Mittelschuldirektorin Martina Teufl sowie die Kindergartenpädagogin Ursula Singer und einige Schüler – haben unter dem Vorsitz von Stiftspropst Petrus Stockinger schon Mitte Juni im Augustinussaal entschieden, wer die Auszeichnung erhalten wird. Vergeben wird sie wieder in den drei Kategorien „Regional“, „National“ und „International“. Die Überreichung wird Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner vornehmen.

Auszeichnung wurde 1983 zum ersten Mal vergeben

Im Vorjahr ging die Weiße Feder an Giovanni Savino, Pädagoge, Streetworker und Leiter des Projekts „Il tappeto di Iqbal“, einer Zirkusschule, die versucht, Kinder und Jugendliche weg von der Straße und zurück in die Schule zu bringen, an die Dreikönigsaktion in der Kategorie „National“ und an das Caritas-Lerncafé Herzogenburg.

Unter den Preisträgern der „Weißen Feder von Herzogenburg“, die 1983 zum ersten Mal vergeben wurde, zählen inzwischen viele bekannte Personen wie Ruth Pfau für ihren Einsatz als Lepraärztin in Pakistan oder Thomas Brezina. Aber auch Herzogenburger wie Birgit und Christopher Altmann für ihren Einsatz beim Singkreis oder Roswitha Zederbauer für ihre Ministranten-Arbeit gehören dazu.

Im Jahr 2016 fiel in der langjährigen Geschichte der „Weißen Feder“ die Wahl auf einen berühmten Menschen, den zwar fast alle kennen, der aber noch nie vorgeschlagen wurde: auf Papst Franziskus, der sich weltweit für die Rechte und die Bedeutung von Kindern einsetzt. Er holte sich seine „Weiße Feder“ natürlich nicht selbst. Die Kinder brachten die Auszeichnung in die Apostolische Nuntiatur nach Wien – und der Nuntius überreichte sie dann dem Papst persönlich.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.