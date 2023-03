Vorrang für die Radfahrer

Die aktive Mobilität, also das Zufußgehen und Radfahren, wird in NÖ verstärkt gefördert. Zur Verbesserung der Radinfrastruktur für den Alltagsverkehr wurden die Planungen des gemeindeübergreifenden Radbasisnetzes rund um St. Pölten nun abgeschlossen.

Radbasisnetze bilden dabei seit Inkrafttreten der Förderrichtlinien des Landes NÖ Ende 2020 die Grundlage für gemeindeübergreifende Planungen für den Alltagsradverkehr. Die acht Gemeinden Herzogenburg, Böheimkirchen, Gerersdorf, Neidling, Ober-Grafendorf, Prinzersdorf, Pyhra und St. Pölten haben über ein Jahr lang in intensiver Zusammenarbeit mit dem Planungsbüro con.sens Mobilitätsdesign sowie den Fachabteilungen des Landes NÖ an der Planung ihres Radbasisnetzes gearbeitet.

Dammstraße und Schillerring

In Herzogenburg sind Mobilitätsstadträtin Daniela Trauninger und Johannes Platzer vom Bauamt federführend. Zu den Projekten, die in der Stiftsstadt umgesetzt werden sollen, gehören beispielsweise ein Radweg bei der Dammstraße (dort, wo für den Hochwasserschutz aufgeschüttet wurde) und möglicherweise ein Steg über die Traisen bei Ossarn. „Möglicherweise deshalb, weil trotz der günstigen Förderkulisse die Kosten eine entscheidende Rolle spielen werden“, so Trauninger. Verbessert werden soll die Situation jedenfalls für Radfahrer am Schillerring und in der St. Pöltner Straße.

Bürgermeister Christoph Artner weist auf ein weiteres Vorhaben hin, das realisiert werden könnte: „Entlang der Landesstraße nach Etzersdorf beziehungsweise Kapelln ließe sich ein Radweg durchaus verwirklichen.“

Die Planungskosten für das Radbasisnetz wurden zu 100 Prozent vom Land NÖ getragen, die Umsetzung daraus resultierender Radinfrastrukturprojekte wird mit 60 bis 70 Prozent gefördert. „Die Radbasisnetzplanungen sind ein wichtiges Fundament für aktive Mobilität in den Regionen.

Das Land NÖ plant den Ausbau der aktiven Mobilität in den nächsten zehn Jahren auf 44 Prozent zu verdoppeln, nur so kann es uns gelingen, unser tägliches Mobilitätsverhalten zukunftsfit und klimafreundlich zu gestalten. Daher betrug auch das Gesamtinvestitionsvolumen von Land und Gemeinden in den Ausbau der Radinfrastruktur im Jahr 2022 allein 30 Millionen Euro“, so Mobilitätslandesrat Ludwig Schleritzko.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.