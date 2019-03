Ende dieser Woche gibt es einen außerordentlichen Gemeindeparteitag der Volkspartei, bei dem auch Neuwahlen auf dem Programm stehen. Stadtrat Josef Ziegler wird als Stadtparteiobmann zurücktreten und diese Funktion in jüngere Hände legen.

Ziegler ist nicht parteimüde, aber weil er heuer im Sommer seinen 60. Geburtstag feiert und auch seine Firma KVA Ziegler – Kompostieren, Vererden, Ausbringen – in die Hände seines jüngsten Sohnes legen will, möchte er auch in der Partei etwas kürzer treten und ihr damit eine Chance geben, bei den kommenden Gemeinderatswahlen mit einem jungen Team – wie es auch die SP macht – neu durchzustarten.

"Bin kein Bürohengst – aber gewisse Arbeiten müssen nun einmal erledigt werden“

Josef Ziegler – seit 2004 Ortsparteiobmann und seit 2011 Stadtparteiobmann – ist nach eigenen Angaben kein Bürohengst – „aber gewisse Arbeiten müssen nun einmal erledigt werden“.

Er hat in seinem Leben, politisch wie auch privat, sowohl Höhepunkte als auch Tiefpunkte hinter sich. Zu den Tiefpunkten zählt die Gemeinderatswahl 2015, bei denen die VP zwei Mandate verloren hat – eines an die FP und eines an die neue Liste „Blüh“ – und zu den Höhepunkten das Jahr 2011, als er von Elisabeth Hauptmann-Höbart die Funktion des Stadtparteiobmanns übernommen hat.

„Die Zeiten sind nicht einfacher geworden“

„Ich bin jetzt seit 30 Jahren in der Politik involviert, aber die Zeiten sind nicht einfacher und die Arbeit ist mehr geworden. Heute gibt es viele Arbeitssitzungen und es bleibt wenig Zeit für andere Tätigkeiten“, so Ziegler, der zwar nicht betont, aber doch zugeben muss, dass die Familie meist zu kurz gekommen ist. Eigentlich wollte er schon 2006 zurücktreten, als er seinen absoluten Tiefpunkt im Leben verkraften musste: Seine 22-jährige Tochter verunglückte bei einem Autounfall tödlich.

Als künftiger Pensionist will er natürlich nicht alles zurücklassen, aber sich vielleicht doch etwas mehr seinen Hobbys widmen: im Winter Skifahren und Skiwandern und im Sommer Radfahren und Wandern. Ja, und vielleicht stellt sich auch irgendwann ein Enkerl ein.

Auf jeden Fall möchte er der Partei treu bleiben und weiterarbeiten – aber eben nicht mehr ganz vorne stehen.

Als Josef Zieglers Nachfolger an der Spitze der Partei steht JVP-Obmann Max Gusel so gut wie fest.