Es ist Wahlsonntag: Die Leute geben ihre Stimme ab und spazieren dann gemütlich durch die Stiftsstadt und gönnen sich vielleicht noch ein Eis. Für viele Menschen ein gewöhnliches Wochenende, nur eben mit Stimmabgabe – nicht so für die vielen Wahlhelfer, die an einem Wahlsonntag den ganzen Tag – ab sieben Uhr früh – im Einsatz sind und bei der Durchführung der Wahl unterstützen. Für diese Personen soll es bereits bei der kommenden EU-Wahl im Mai in der Stiftsstadt eine finanzielle Entschädigung geben, das wurde einstimmig in der jüngsten Gemeinderatssitzung beschlossen. Mit zehn Euro pro Stunde sollen die Helfer entlohnt werden.

„Es ist nicht mehr so einfach, Freiwillige zu finden, wenn man die Rechtsfolgen bedenkt“, erklärt SP-Bürgermeister Christoph Artner zu diesem Vorstoß. Auch für VP-Stadtrat Erich Hauptmann ist die Entscheidung für eine finanzielle Unterstützung sinnvoll: „Man muss moderne Anreize schaffen, wie früher eine Wurstsemmel beziehungsweise ein Mittagessen für die Wahlhelfer, das geht nicht mehr.“ Für das Auszählen der Stimmen wird maximal eine Stunde (10 Euro) verrechnet.