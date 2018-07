Das Interkulturelle Fest, das im Zwei-Jahres-Rhythmus stattfindet, hat den Gemeinderat auch einige Tage nach seiner vierten Auflage beschäftigt.

Am Ende der letzten Sitzung vor der Sommerpause berichtete SP-Integrationsstadtrat Richard Waringer über die Veranstaltung am Rathausplatz und zog dabei eine positive Bilanz.

Abschließend verkündete er große Freude über ein Schreiben aus dem Büro von FP-Landesrat Gottfried Waldhäusl, in dem finanzielle Unterstützung zugesagt worden sei. Waringer: „Man weiß zwar, dass ich politisch mit dem Landesrat überhaupt nichts am Hut habe, über dieses Zeichen der Anerkennung habe ich mich jedoch sehr gefreut“, wandte er sich ein wenig triumphierend direkt an die Herzogenburger FP-Fraktion, die Subventionen für dieses Fest seit seinem Beginn konsequent ablehnt.

„Man weiß zwar, dass ich politisch mit dem Landesrat überhaupt nichts am Hut habe, über dieses Zeichen der Anerkennung habe ich mich jedoch sehr gefreut“,

„Das ist eine rote Nebelgranate“, widersprach FP-Gemeinderat Thomas Rupp: „Warten wir ab, wie viel Unterstützung es tatsächlich geben wird.“ FP-Stadtrat Wolfgang Schatzl prophezeite noch während der Sitzung, dass es „massive Unterschiede“ zur bisherigen Unterstützung geben werde.

Selbst wenn der Betrag noch so klein sein mag, es wird sich um mehr Geld handeln als im Jahr 2016. „Damals wären wir dank großzügiger Sponsoren nicht förderwürdig gewesen“, erklärt Richard Waringer. Deshalb habe man gar kein Ansuchen um Unterstützung an das Land NÖ gerichtet. Wie viel Geld es heuer sein werde, stehe noch in den Sternen: „Das Fest muss abgerechnet werden, dann sehen wir weiter.“