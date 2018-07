Einer der Höhepunkte der Kindersommerspiele ist jedes Jahr die Verleihung der „Weißen Feder von Herzogenburg“, eine Auszeichnung für Menschen, die etwas Besonderes für Kinder leisten. Eine Woche vor Beginn der Ferien vergibt eine Jury, die zum Großteil aus Kindern, besteht, nach einem ausgeklügelten Punktesystem die Preise.

15 Kinder und elf Erwachsene, die Propst Maximilian Fürnsinn in der Prälatur des Stiftes begrüßte, stimmten in der Vorwoche in einer geheimen Wahl darüber ab, wer heuer die „Weiße Feder“ bekommen wird.

26 Vorschläge wurden genannt

Einige Jurymitglieder hatten eigene Vorschläge mitgebracht - es sind auch einige postalisch eingegangen -, sodass schlussendlich aus 26 aktuellen Vorschlägen gewählt werden konnte. Die Palette war breit gefächert. Sie reichte von der „Kinderburg Rappottenstein“, wo erkrankte Kinder eine Ferienwoche verbringen können, über den Zirkus Pikard, der immer wieder Benefiz-Vorstellungen für Kinder in Not gibt, bis zum Kinderhospiz Momo, wo Kinder mit schweren Krankheiten ihre letzten schönen Tage verbringen können. Auch der Herzogenburger Physiotherapeut Peter Vohryzka, der in den Slums von Kenia, wo er eine kurze Zeit gelebt hat, eine Schule bauen will, der Kinderbauernhof Eschenau oder Sigi und Paul Mazal von der Behindertenhilfe standen zur Auswahl.

Eine Institution, die mit insgesamt 60 die meisten Punkte erhielt, ist „40 Jahre Jungschar St. Andrä“ mit Barbara Macourek und Ursula Singer sowie ihrer Mutter Herta Bugl, auf deren Initiative hin die Jungschar seinerzeit gegründet wurde. Die beiden Schwestern setzten sich – auch mithilfe ihrer Kinder – tatkräftig für die Jungschar das ganze Jahr über ein.

Die beiden weiteren Gewinner – insgesamt werden ja drei Preisträger ermittelt, die nicht nur die „Weiße Feder von Herzogenburg“, sondern auch einen Geldpreis von je 300 Euro erhalten – stehen noch nicht hundertprozentig fest, denn es ist mit Laura Bush eine ehemalige amerikanische Präsidentengattin darunter, die sich für Flüchtlingskinder stark macht. Falls sie den Preis nicht entgegennimmt, dann rückt der nächstplatzierte Vorschlag nach.

An den weiteren Stellen steht das Kinderhospiz Momo, die Schokoladenfabrik Zotter, die ein Kindernothilfe-Projekt ins Leben gerufen hat, und Hannes Wallner, der für die Herzogenburger Jungschar arbeitet.

Zu den Preisträgern dieser Weißen Feder zählen bis jetzt viele bekannte Personen und Institutionen wie die Roten-Nasen-Clowndoctors, die im Vorjahr verstorbene Ärztin Ruth Pfau, die Stiftung Kindertraum für die Erfüllung eines Herzenswunsches für todkranke Kinder, Kinderbuchautor Thomas Brezina und die Extrembergsteigerin Gerlinde Kaltenbrunner. Aber auch einige Herzogenburger waren schon darunter – wie Birgit und Christopher Altmann für ihren Einsatz bei der Kinderschola und beim Singkreis oder Maria Gerstbauer und Alfred Hertlein-Zederbauer für das Schul-Musical.

Auch der Papst hat die „Weiße Feder“

Einer der berühmtesten Preisträger, den die Kinder wählten, war vor zwei Jahren Papst Franziskus. Er hat die jungen Jurymitglieder mit einer Aussage sehr beeindruckt: „Mich stört es sehr, wenn ein Kind in der Kirche weint und es Leute gibt, die nicht gestört werden wollen und sagen, das Kind soll nach draußen. Die Tränen eines Kindes sind die beste Predigt, sie sind wie die Stimme Gottes.“ Natürlich hat der Papst seine „Weiße Feder“ nicht persönlich abgeholt, sie wurde von den Jungscharkindern an den Päpstlichen Nuntius in Wien übergeben, der sie dann an den Papst weitergereicht hat.