Mit einer Krücke erscheint ein 24-jähriger Türke vor Richter Andreas Beneder. Der Angeklagte ist zwar in Herzogenburg gemeldet, weil er an dieser Adresse aber ein Jahr Hausverbot habe, habe er derzeit kein festes Dach über dem Kopf. Auch sonst ist er kein unbeschriebenes Blatt. Im Februar 2016 wurde er aus dem Gefängnis entlassen. Vorstrafen wegen Raub, Diebstahl, schwerer Körperverletzung und Urkundenunterdrückung stehen zu Buche.

Wegen falscher Beweisaussagen sowie Vortäuschung einer mit Strafe bedrohten Handlung muss er sich diesmal beim Prozess am Landesgericht verantworten. Nicht schuldig bekennt er sich zu den Vorwürfen.

„Habe mich nicht gut ausgedrückt“

Sein brandneues Handy sei bei einer Party am Ratzersdorfer See gestohlen worden. „Ich bin schwimmen gegangen und als ich zurückgekommen bin, war das Handy weg“, erzählt er dem Richter. Das hat er auch bei der Polizeiinspektion Herzogenburg angegeben. Allerdings: „Ich kann mich nicht so genau erinnern. Ich war angesoffen, hab‘ ein Mädchen klar gemacht und war mit ihr im Wasser“, sagt der Angeklagte. „Sie wissen also gar nicht, wann Ihnen das Handy gestohlen wurde? Warum sagen Sie etwas, dass Sie nicht wissen?“, fragt der Richter.

„Da habe ich mich nicht gut ausgedrückt“, antwortet er. Nach dieser Aussage bei der Polizeiinspektion Herzogenburg habe der junge Mann seine Aussage ergänzen wollen. „Ich bin nach ein paar Wochen zur Polizeiinspektion Traisenpark gegangen, weil der Akt weitergeleitet wurde. Dort habe ich ausgesagt, dass ich mich bruchstückhaft erinnern kann“, so der Angeklagte. Er sei am Boden gelegen und von drei Leuten gestoßen worden. „Das hat mir das Mädchen erzählt, mit dem ich zusammen war“, berichtet der 24-Jährige.

Damit habe sich der Mann widersprochen. „Zuerst hat er ausgesagt, er ist bestohlen worden und dann ist er ausgeraubt worden“, sagt ein Polizist, der als Zeuge befragt wird.

Die Verhandlung wird vertagt. Die Rufdatenermittlung soll genauer analysiert werden und außerdem sind einige Zeugen nicht erschienen. „Die Frau, mit der sie zusammen waren, hat sich nie gemeldet. Da müssen wir jetzt anderen Seiten aufziehen“, sagt der Richter. Am

5. April geht es weiter.