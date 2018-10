Ein innerstädtisches Verkehrsthema hat VP-Mandatar Peter Schwed in der jüngsten Sitzung des Gemeinderates zur Sprache gebracht. Es geht um die Kreuzung Wiener Straße/Roseggerring, an der sich nicht oft, aber doch ziemlich regelmäßig Unfälle ereignen. Zuletzt rückten die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Herzogenburg-Stadt Mitte Juli nach einem Zusammenstoß von zwei Autos aus.

Die Unterführung Wiener Straße ist 2009 im Zuge des Bahnhofs-Umbaus eröffnet worden. Die Anbindung an den Roseggerring ist ideal, wenn alle Verkehrsteilnehmer mit angepasster Geschwindigkeit unterwegs sind. Es herrscht hohe Frequenz, die durch die Errichtung des benachbarten Lidl-Marktes noch einmal erhöht wurde. Im Volksmund heißt die Kreuzung daher auch „Lidl-Kreuzung“.

Gegen den Brunnen: Franz Zwicker. | NOEN

SP-Bürgermeister Franz Zwicker weiß um die Unfälle Bescheid: „Ja, es gibt sie. Und zwar deshalb, weil manche Lenker unbedacht und andere Lenker rücksichtslos unterwegs sind.“

VP-Gemeinderat Schwed schlug eine Geschwindigkeitsbeschränkung vor, die das Land NÖ vornehmen müsste, weil es sich bei der Wiener Straße um eine Landesstraße handelt. Seine Stadtratskollegen Josef Ziegler und Erich Hauptmann meldeten sich ebenfalls zu Wort. Ziegler regte die Errichtung eines Kreisverkehrs an, möglicherweise auch in „angedachter Form“, das heißt, der Verkehr wird lediglich um eine Niveau-Erhöhung geführt. Hauptmann wies wiederum darauf hin, dass man bereits im Zuge der Lidl-Errichtung vor einer Häufung von Unfällen gewarnt habe. Außerdem sei der Zebrastreifen an der Kreuzung nicht richtig positioniert.

VP-Schwed: „Ich schlage eine Geschwindigkeitsbeschränkung vor.“ | NOEN

Bürgermeister Zwicker berichtete, dass es schon Untersuchungen hinsichtlich eines Kreisverkehrs gegeben habe: „Das Niveau für einen Kreisverkehr passt nicht.“ Die Positionierung des Zebrastreifens sei nicht Angelegenheit der Stadt: „Da kommt ein Sachverständiger und legt den Schutzweg auf den Meter genau fest.“

VP-Hauptmann: „Zebrastreifen ist nicht richtig positioniert.“ | Kopitz

Unabhängig davon hat die Stadtgemeinde bereits zwei Wochen vor der Sitzung des Gemeinderates einen Antrag bei der Bezirkshauptmannschaft eingebracht, dessen Folge eine Verkehrsverhandlung ist, die am Mittwoch, 3. Oktober, stattfindet.