Als FP-Gemeinderat Thomas Rupp am vergangenen Freitag gegen 18.45 Uhr mit seiner Familie auf dem Traisenradweg unterwegs war, bemerkte er plötzlich starke Rauchentwicklung: „Im ersten Moment dachte ich, dass eine Hütte in der Schrebergartensiedlung brennt.“

Rupp sah näher nach. Was die Schrebergärten anbelangt, konnte Entwarnung gegeben werden. Denn: „Ich wurde Augenzeuge einer wahrscheinlich illegalen Grillparty. Eine Gruppe Migranten war gerade dabei, die noch heiße und teilweise glühende Kohle in das Bachbett zu schütten. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass dies nicht legal sei und Brandgefahr herrsche“, schildert der Mandatar.

Mit seinem Anliegen drang Rupp nicht durch: „Wir sollen uns schleichen, wurde uns auf Russisch mitgeteilt, die entsprechenden Gesten waren ebenfalls eindeutig.“

Am nächsten Tag sah Rupp neuerlich in diesem Bereich nach: „Ich wollte mich vergewissern, ob auch der Müll entsorgt worden ist. Entsorgt ja, aber in der Au!“

privat, Hans Kopitz

Einen Müllsack hatte er noch im Auto: „Ich habe selbst gleich einen Teil des Abfalls weggeräumt. Weiters fand ich auch verdächtige kleine Plastiksackerl mit einem Verschluss, das weckt den Verdacht, dass in diesem Bereich eventuell Drogenmissbrauch betrieben wurde oder betrieben wird.“

privat, Hans Kopitz

Rupp in einem Schreiben an SP-Bürgermeister Franz Zwicker und Stadtamtsdirektor Kurt Schirmer: „Deswegen fordere ich Maßnahmen, dass diesem Treiben ein Riegel vorgeschoben wird, da es nicht sein kann, dass diese Personengruppen über dem Gesetz stehen können und machen können, was sie wollen.“

Thomas Rupp: „Der Müll ist in der Au entsorgt worden. Die Gemeinde muss Maßnahmen setzen.“ | NOEN

„Grillen auf einer der ,Traiseninseln‘“

Rupp hat einen Tipp für potenzielle Griller: „Ich glaube, es hat niemand ein Problem damit, wenn man an der Traisen auf einer der ,Traiseninseln‘ ein kleines und abgesichertes Feuer macht, um hier einen schönen Grillabend zu verbringen. Der Müll sollte fachgerecht entsorgt werden, aber nicht mitten im Wald!“

Bürgermeister Franz Zwicker: „Werde Angelegenheit einer näheren Betrachtung unterziehen.“ | NOEN

Als eine von der Stadtgemeinde geforderten Maßnahme könnte sich Rupp „Anzeigen“ vorstellen, wozu SP-Bürgermeister Franz Zwicker meint: „Rupp selbst ist ein freier Bürger und könnte auch gleich selbst anzeigen. Ich werde die Angelegenheit dennoch sofort einer näheren Betrachtung unterziehen.“