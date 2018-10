Etwa 80 Unternehmer fanden sich am vergangenen Donnerstag zum Wirtschaftsempfang 2018 ein, zu dem Bürgermeister Franz Zwicker traditionsgemäß eingeladen hatte. Austragungsort war erstmals das neue Rathaus, das Sitzungszimmer war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Ein Teil der Gäste fand das doch eher beengend, obwohl ein Teil auf die Terrasse flüchtete – und der Stadtchef versprach, falls der Wunsch wirklich da sei, dann findet der Empfang im kommenden Jahr wieder in bewährter Weise im Reitherhaus statt.

Andreas Gallauner, Klaus Bergmaier und Sängerin Angela Sacher stimmten die Gäste musikalisch ein, bevor das Stadtoberhaupt gemeinsam mit Moderator Michael Simon die Bühne zur Begrüßung betrat.

Prominenter „Keynote-Speaker“

Der neue Leiter der Wirtschaftsservicestelle Herzogenburg, Dominik Neuhold, war erster Gesprächspartner und stellte nicht nur sich selbst, sondern vor allem die Leistungen der Wirtschaftsservicestelle vor. Kurz und prägnant erklärte der gelernte Bautechniker, wie wichtig die Zusammenarbeit von Investor und Wirtschaftsservicestelle ist, denn ohne Engagement der Investoren werden keine Arbeitsplätze geschaffen – und die Wirtschaftsservicestelle hilft, viele Dinge schon vorab abzuklären, sodass dann alles ein bisschen leichter fällt.

Besonders stolz waren die Initiatoren des Wirtschaftsempfanges, dass mit Reinhard Wolf, dem Generaldirektor der Raiffeisen Ware Austria (RWA), ein sehr prominenter, in Herzogenburg wohnhafter „Keynote-Speaker“ präsentiert werden konnte. Wolf referierte zum Thema Digitalisierung, sprach aber auch in diesem Zusammenhang Themenbereiche wie Globalisierung versus Regionalisierung, den demografischen Wandel und die Bedeutung der Bildung an.

Gartenwerkstatt und „BusinesS 33“

Der guten Tradition der Wirtschaftsempfänge der vergangenen Jahre folgend, wurden auch Herzogenburger Unternehmer vorgestellt: Martin Nentwich, der mit seiner Gartenwerkstatt ein Schmuckkästchen in der Wiener Straße errichtete, und Harald Schneeweis, Geschäftsführer der San Real Bau, die vor zwei Wochen den Grundstein für den neuen Gewerbepark „BusinesS 33“ an der S-33-Abfahrt Herzogenburg-Süd gelegt hatte.

Den Abschluss bildete eine Podiumsdiskussion zum Thema „Digitalisierung“ mit Stadtchef Zwicker, Generaldirektor Wolf, der Obfrau der Interessensgemeinschaft der Wirtschaft, Evelyne Moser-Bruckner, und dem IT-Experten Andreas Munk. Alle waren sich einig, dass Investitionen in den Breitbandausbau, das veränderte Konsumverhalten der Menschen und individuelle Lösungen im digitalen Bereich für die Unternehmer Herausforderungen für die nahe Zukunft sind. Bei dieser Gelegenheit fragte Moderator Simon die Teilnehmer, wann für sie der digitale Tag beginnt und sie zum ersten Mal ihre Mails checken. Ergebnis: zwischen halb sechs und acht Uhr.

Gelegenheit zum Netzwerken

Bei Traisentaler Wein und Schmankerln von Martin Kaiser, Kaffee von Werner Fuchs und süßen Verführungen von der „Naschkatze“ Alexandra Hubmayer hatten die Unternehmer im Anschluss jede Menge Gelegenheit zum Austausch und Netzwerken.