Die Stadtkapelle, eine Institution, die aus dem Leben der Stiftsstadt nicht wegzudenken ist, feiert heuer ihr 30-jähriges Jubiläum. Aus diesem Anlass gibt neben den zahlreichen Proben und Ausrückungen auch etwas Besonderes: eine CD mit Musikstücken von Matthias Weber, Philipp Manuel Gutmann und Willi Wltschek sowie mit moderner Blasmusikliteratur.

In den vergangenen Jahren ist die Zusammenarbeit von Mittelschule und Jugendkapelle immer stärker geworden. Musikschullehrer Alfred Hertlein-Zederbauer ist zugleich Kapellmeister der Stadtkapelle und kann natürlich begabte Schüler sehr gut motivieren, der Kapelle beizutreten.

Die ersten Proben gingen daher unter der Leitung des Hauskomponisten Matthias Weber, er ist auch Kapellmeister-Stellvertreter, in der Aula der Schule über die Bühne.

An den jüngsten Wochenenden haben die Spielmusikgruppe der Musikmittelschule unter Alfred Hertlein-Zederbauer und die Jugend der Stadtkapelle unter Hannes Kaiser intensiv geprobt, sodass die CD-Aufnahme in der St. Pöltner Jugendkulturhalle „Freiraum“ reibungslos funktionierte.

Man darf auf das Ergebnis, das beim Frühlingskonzert am 7. April in den Vollrathhallen präsentiert wird, bereits jetzt schon gespannt sein.

Monsterprogramm im heurigen Frühjahr

Die nächsten Termine der Stadt- und Jugendkapelle, die zurzeit aus rund 100 Mitgliedern besteht, können sich im Jubiläumsjahr sehen lassen. Sie beginnen schon am kommenden Samstag beim Faschingsumzug in Wilhelmsburg, am nächsten Tag steht der Faschingsumzug in Herzogenburg auf dem Programm, eine Woche darauf das Probenwochenende auf Schloss Zeillern, Ende März das Candlelight-Konzert im Sparkassensaal, am 7. April das Frühlingskonzert, Mitte April der alljährliche Sänger- und Musikantenstammtisch im Kürbishof Diesmayr in Schaubing und die Palmsonntagprozession in Herzogenburg. Weiter geht es Anfang Mai mit der Segnung der Wohnhausanlage in der Traismauer-Straße, dem Muttertagskonzert im Volksheim, Mitte Juni mit der Messe und dem Frühschoppen in der Schrebergartensiedlung, den Fronleichnamsprozessionen in St. Andrä und Herzogenburg sowie der Sonnwendfeier in Einöd.

Abschluss der Frühjahrssaison ist dann die Umrahmung des Jubiläums „60 Jahre Stadterhebung Wilhelmsburg“ und Ende Juni der Auftritt beim Stadtfest in Herzogenburg. Gemeinsam mit den 18 Proben ist das ein Programm, bei dem man sagen muss: Hut ab vor den Musikern, die es schaffen, die vielen Termine neben ihrem Beruf unterzubringen.