Sinfonieorchester mitten in der Planung für das Neujahrskonzert 2023

Das kommende Jahr 2023 beginnt diesmal an einem Sonntag – und gleich am Sonntag darauf, 8. Jänner, steht schon der erste kulturelle Höhepunkt auf dem Programm: Das Neujahrskonzert des Herzogenburger Sinfonieorchesters ist ein Fixtermin für viele Musikbegeisterte.

„Wir sind bereits mitten in der Planung unseres 23. Neujahrskonzerts und wir alle freuen uns schon darauf. Wir haben wieder tolle Solisten – die Sopranistin Amélie Hois und meinen Bruder, den Bariton Daniel Gutmann“, erklärt der Obmann des Herzogenburger Sinfonieorchesters, Philipp Gutmann, im NÖN-Gespräch.

Seit über 20 Jahren und auf höchstem Niveau

Amélie Hois begeisterte heuer als Anna in Verdis „Nabucco“ die Besucher der Oper im Steinbruch St. Margarethen – und Daniel Gutmann sang im Münchner Gärtnerplatz-Theater in den vergangenen Wochen den Masetto in Mozarts „Don Giovanni“. Er steht dort bis Jänner als Guglielmo in Mozarts „Cosi fan tutte“ auf der Bühne.

Das Herzogenburger Sinfonieorchester belebt seit über 20 Jahren die Operetten- und Neujahrskonzertliteratur rund um Johann Strauss, Franz Lehár, Jacques Offenbach und Robert Stolz auf höchstem Niveau.

Als fixer Bestandteil des kulturellen Geschehens in der Region steht neben der Förderung junger musikalischer Talente der näheren Umgebung das jährliche Neujahrskonzert im Fokus des Geschehens. 23 Jahre sind – auch bei einem Orchester – eine lange Zeit, und wenn Gründer und Obmann Werner Hackl heute zurückblickt, dann kann er auf einen Riesenerfolg stolz sein. Als Leiter und Dirigenten fand Hackl Sandor Balogh.

Umbenennung erfolgte vor genau zehn Jahren

Durch Statutenänderung im Jahr 2012 wurde das Salonorchester in Sinfonieorchester umbenannt. Es feierte 2019 sein 20-jähriges Jubiläums-Neujahrskonzert – und in der darauffolgenden Vorstandssitzung wurde Philipp Gutmann als neuer Obmann gewählt.

Die Veranstaltung im Anton-Rupp-Freizeitzentrum beginnt um 16 Uhr. Karten im Vorverkauf gibt es im Tourismusbüro am Rathausplatz oder online über events.eventjet.at.

