Herzogenburger Innovation Kunststoff-Verpackung, die wiederverwertet wird

Neues Unternehmen in der Stadt: Auch Stadtamtsdirektor Dominik Neuhold und Bürgermeister Christoph Arner (Zweiter und Dritter voin links), im Bild mit Lubomir Stancek, Milan Michalko und Michael Auduf, interessierten sich für die Reduktion des umweltbelastenden Plastikabfalls. Foto: Hans Kopitz

N euer Betrieb in der Industriestraße in Herzogenburg sagt der Einweg-Kultur den Kampf an. Er möchte zur Reduktion des Plastik-Abfalls beitragen.