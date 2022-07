Vorfreude auf das Herzogenburger Jungscharlager

Die Frühlingswanderung führte heuer von St. Aegyd aus auf die Zdarsky-Hütte und am nächsten Tag über die Gschwend-Hütte nach Hohenberg. Die An- und Abreise erfolgte mit den Öffis. Nächster Programmpunkt ist bereits das traditionelle Zeltlager in den Sommerferien, das heuer in Jagenbach im Waldviertel abgehalten wird.

Foto: Hans Kopitz