Landjugend der Region Herzogenburg hat für Ukraine gesammelt

Hilfsaktionen für die Ukraine sind auch in der Region angelaufen, es sind aber Initiativen privater Natur oder von Vereins-Seite, die gesetzt werden. Die Gemeinden blocken ab, sie verweisen auf die „Profis“ von Rotem Kreuz, Volkshilfe oder Caritas.

Vorbildliche Initiativen starteten zwei Gemeinden außerhalb der Region, Ober-Grafendorf und Atzenbrugg-Heiligeneich.

„Nur gemeinsam können solch schwere Zeiten überwunden werden“ Medienreferentin Julia Völkl

Ins Zeug gelegt hat sich der Landjugend-Bezirk Herzogenburg, dessen Mitglieder sich an der Sammelaktion des Landes NÖ beteiligt haben, die eben erst angelaufen ist. Unter dem Motto „Blau-gelb hilft blau- gelb“ wurden fleißig Spenden für die Ukraine gesammelt.

Ein Hilfspaket umfasste dabei je eine Zahnbürste, Zahnpaste, Seife, Taschentücher-Box, Bürste/Kamm, Tafel Schokolade, ein Shampoo sowie Damenhygieneartikel. Zusätzlich dazu wurden noch Windeln gesammelt.

Insgesamt beteiligten sich sieben Sprengel des Bezirkes an der Aktion, konkret Hain, Weißenkirchen, Statzendorf, Rust, Inzersdorf, Kapelln und die Volkstanzgruppe sowie die Bezirksorganisation. „Unsere motivierten Landjugendmitglieder wollen dabei ein starkes Zeichen für den Zusammenhalt und den Frieden setzen. Nur gemeinsam können solch schwere Zeiten überwunden werden“, sagt Medienreferentin Julia Völkl.

Volksschulkinder laden zum Gebet ein

Ein weiteres Zeichen der Solidarität wird am Freitag, 11. März, gesetzt. An diesem Tag laden die Herzogenburger Volksschulkinder der Klassen 4a, 4b und 4c gemeinsam mit Stiftsherrn Jakobus Wendland um 12.20 Uhr zu einem Gebet auf den Rathausplatz um Frieden für die Ukraine – dabei sammeln sie auch Geld für die Kinder in der Ukraine.

Am Donnerstag, 17. März, veranstaltet der Musikschulverband Unteres Traisental ab 18.30 Uhr im Schloss Traismauer ein Benefizkonzert.

