Offensive: Stadt Traismauer setzt auf Spielplätze

Im Vorjahr (exakt im Juni) ist bei einer Gemeinderatssitzung eine jüngste „Spielplatzoffensive“, die von der ÖVP Traismauer angeregt wurde, diskutiert und ein Konsens über die weitere Vorgehensweise gefunden worden.

Die ÖVP hat im Vorfeld der Gemeinderatssitzung die Spielplatzsituation eingehend analysiert und anschließend mehrere Vorschläge zur Attraktivierung und Modernisierung von Spielplätzen als auch Neuerrichtungen eingebracht.

Danach gab es Änderungen bei der Zuständigkeit für Spielplätze; verantwortlich ist nun Stadtrat Admir Mehmedovic von der SPÖ, der die „Spielplatzoffensive“ konsequent vorantreibt.

„Ähnlich wie bei den Sportplätzen in Traismauer, wo es eine gemeinsame Begehung gegeben hat und der Handlungsbedarf erhoben wurde, wurde auch bei den Kinderspielplätzen, die in den Zuständigkeitsbereich der Gemeinde fallen, vorgegangen“, erklärt er.

Im dafür verantwortlichen Ausschuss wurde die Thematik eingehend diskutiert und die Umsetzungsmaßnahmen fixiert. Es hat mehrere Sanierungen und Neuerungen bei diversen Spielplätzen im Gemeindegebiet gegeben.

Der neu angelegte Spielplatz in Stollhofen ist bereits seit einigen Monaten offiziell seiner Bestimmung übergeben worden. Foto: Günther Schwab

Der Spielplatz in Stollhofen ( die NÖN berichtete ) als auch jener in Oberndorf am Gebirge wurden neu angelegt. Der Spielplatz in Stollhofen ist bereits fertiggestellt und vor einigen Monaten offiziell seiner Bestimmung übergeben worden.

„Der Spielplatz in Oberndorf wurde vor Kurzem neu angelegt. Sämtliche Gerätschaften befinden sich bereits an Ort und Stelle. Es fehlen nur noch Kleinigkeiten, die in den nächsten Tagen ebenfalls umgesetzt werden sollen. Ende September soll der Spielplatz feierlich eröffnet werden“, blickt Mehmedovic voraus.

Modernisierung nach dem Feuerwehrhaus-Projekt

Sobald das Feuerwehrhaus in Hilpersdorf weitgehend fertig ist, wird der benachbarte Spielplatz ebenfalls saniert und zum Teil neu angelegt werden, zumal Hilpersdorf ein Zuzugsgebiet ist. Mehmedovic: „Im nächsten Jahr sollen die Planungen abgeschlossen sein und danach kann auch mit der Umsetzung begonnen werden.“

Bürgermeister Herbert Pfeffer (SPÖ) ist mit den Aktivitäten rund um die Spielplätze sehr zufrieden: „Kinder sind unsere Zukunft, daher sind uns Instandsetzungen, Modernisierungen, Erweiterungen und Neuerrichtungen von Spielplätzen ein großes Anliegen.“

