Bursch mit zwei Promille attackierte Polizeibeamten

Zu dramatischen Szenen ist es in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in einem Rettungswagen gekommen. Sie endeten mit einer Festnahme.

Ein 17-Jähriger war zu Gast in einem Garten in Hilpersdorf und war gegen 23.30 Uhr in einem derart von Alkohol beeinträchtigten Zustand, dass er randalierte. Weil eine Alkoholvergiftung nicht auszuschließen war, alarmierte der Gartenbesitzer die Einsatzkräfte der Rettung und sicherheitshalber auch die Polizei.

Fahrt endete in Polizeiinspektion Traismauer

Die Sanitäter entschieden sich vor Ort, den Burschen ins Universitätsklinikum St. Pölten einzuliefern. Er weigerte sich, stieg dann in das Rettungsauto ein und wieder aus, was sich mehrmals wiederholte. Ein Polizist erklärte sich schließlich bereit, im Wagen mitzufahren, Er wollte verhindern, dass die Lage aus dem Ruder läuft.

Was unmittelbar darauf doch geschah. Abermals verhielt sich der 17-Jährige aggressiv und schlug auf den Exekutivbeamten ein.

Die Fahrt endete damit nicht in St. Pölten, sondern vorzeitig in den Räumlichkeiten der Polizeiinspektion Traismauer, wo der Jugendliche vorläufig festgenommen wurde. Der Test beim Alkomaten ließ keine Zweifel offen: exakt zwei Promille.

Anzeige auf freiem Fuß

Der 17-Jährige wurde bei der Staatsanwaltschaft St. Pölten auf freiem Fuß angezeigt. Er wird sich wegen des „tätlichen Angriffs gegen einen Polizeibeamten“, wie der Paragraf im Gesetzestext lautet, sowie wegen einer Vielzahl von Verwaltungsübertretungen vor Gericht verantworten muss.

