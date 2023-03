Hilpersdorf: Erfolg für Familie Nolz bei „Ab Hof“-Messe

Bei der „Ab Hof“-Messe für bäuerliche Direktvermarkter in Wieselburg verbuchten die Betriebe aus der Region Herzogenburg auch heuer wieder großartige Erfolge. Bemerkenswert war das Abschneiden der Familie Nolz aus Hilpersdorf, denn sie eroberte Medaillen in gleich zwei Kategorien. Mit Gold wurden einerseits die Brioche-Knöpfe, andererseits die Turopolje-Leberpastete und das Pfefferkarree ausgezeichnet. Silber für den Rinderrohschinken komplettierte das hervorragende Abschneiden. „Wir sind sehr stolz auf die Auszeichnungen. Dieser Erfolg bestätigt den eingeschlagenen Weg und die Qualitätsarbeit, die in unserem Betrieb geleistet wird. Wir versuchen, eine möglichst hohe Qualität an Produkten zu einem konsumentenfreundlichen Preis zu liefern“, sagt Josef Nolz.

