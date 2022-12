Rowdy im Rettungsauto

Werbung

Ein 18-jähriger St. Pöltner wurde wegen gleich vier Vorfällen angeklagt, die sich in der ersten Hälfte des Jahres ereignet haben. Dem Jugendlichen werden neben einem tätlichen Angriff auf einen Polizeibeamten auch Sachbeschädigung, gefährliche Drohung und Nötigung zur Last gelegt.

Der 18-Jährige bekannte sich allerdings nur teilweise schuldig. Auch gab er an, zu den Anklagezeitpunkten meist stark alkoholisiert gewesen zu sein.

Im April dieses Jahres war der junge Angeklagte bei einem Freund in Hilpersdorf zu Besuch. Die Jugendlichen konsumierten an diesem Tag jede Menge Alkohol. Der Angeklagte selbst gab an, sich nicht mehr an den Vorfall erinnern zu können.

Der betroffene Polizist schilderte im Zeugenstand, wie man den Angeklagten stark alkoholisiert in einem Garten antraf. Ein Alkoholtest ergab zwei Promille, außerdem soll der 18-Jährige auch behauptet haben, andere Substanzen konsumiert zu haben.

Die Beamten riefen aufgrund des Zustands des Angeklagten die Rettung. Weil er sich immer wieder aggressiv zeigte, baten die Sanitäter einen der Polizisten, sie zu begleiten. Nach kurzer Fahrt holte der 18-Jährige plötzlich aus und schlug dem Beamten mit der flachen Hand ins Gesicht. Daraufhin nahm ihn dieser fest.

Das Urteil ist bereits rechtskräftig

Im Februar hatte der Jugendliche die Schaufensterscheibe eines Geschäftes in St. Pölten eingeschlagen. Außerdem warf ihm seine Ex-Freundin gefährliche Drohung und Nötigung vor. Zur Sachbeschädigung bekannte sich der Jugendliche schuldig, die restliche Anklage stritt er ab. Verurteilt wurde er zu vier Monaten Haft auf Bewährung, außerdem sind Bewährungshilfe und eine Suchtberatung angeordnet worden. Das Urteil ist rechtskräftig.

