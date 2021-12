Brandstiftung! Helden retteten das Traismaurer Wienertor

„So etwas geht gar nicht! Ich bin wütend und erzürnt. So eine hirnlose Aktion kann katastrophale Folgen haben und ist nicht entschuldbar!“ Bürgermeister Herbert Pfeffer fehlen auch einige Tage nach der versuchten Brandstiftung am Wienertor die Worte. „Ich kann nicht öffentlich sagen, was ich über den ‚Feuerteufel‘ denke.“

Durch Öffnung im Innenbereich Holz entzündet

Der Reihe nach: Petra Singhofer und Philipp Pokorny befanden sich auf einem Spaziergang, als sie beim Wienertor, auch Römertor genannt, Brandgeruch wahrnahmen. „Wenig später bemerkten wir den Rauch, der aus dem kleinen Innenraum des linken Turmes ins Freie drang“, schildern sie im NÖN-Gespräch.

Sie liefen zum benachbarten „G‘sunden Eck“, wo Inhaberin Evelyn Hochsteger die Gefahr sofort erkannte. Gemeinsam alarmierte man die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Traismauer-Stadt.

Wie sich herausstellte, hat ein unbekannter Täter versucht, mit einem brennenden Gegenstand Feuer zu legen, mit dem er durch eine Öffnung im Innenbereich des historischen Bauwerks Holz entzündet hat. „Weil die Zündquelle durch die Öffnung eingeworfen wurde, ist nicht davon auszugehen, dass dies unabsichtlich passiert ist“, ist sich der Bürgermeister sicher. Sein großer Dank gilt Petra Singhofer, Philipp Pokorny und Evelyn Hochsteger: „Ihr rasches Einschreiten hat Schlimmeres verhindert.“

Der Kleinbrand konnte rasch gelöscht werden, es entstand kein nennenswerter Schaden.

Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung

Die Exekutive bittet um sachdienliche Hinweise, die zur Ausforschung des Täters führen: Polizeiinspektion Traismauer, 059133/3176.

Für die Florianijünger war es am vergangenen Freitag am frühen Abend übrigens bereits der dritte Einsatz gewesen. Den Anfang nahm die Serie mit einer technischen Hilfeleistung. Beinahe vor der Feuerwehrhaustür fuhr ein Auto um die Mittagszeit ein Verkehrsschild an, dieses stellte dadurch eine Verkehrsbehinderung dar. Die Kameraden entfernten das Schild.

Am Nachmittag saß in der Venusbergerstraße ein Pkw auf einem Parkplatz auf und konnte nicht mehr weiterfahren. Die Silberhelme hoben das Auto mit dem Kran an, die Fahrt konnte fortgesetzt werden.