Herzogenburger Pole-Dance-Studio: Mehr Sport als Tanz

Früher war der Tanz an der Stange eine Sache für schummrige Stripclubs: Mittlerweile ist Pole-Dance ein Sport, vor allem für Frauen – oder besser: Es ist Hochleistungsakrobatik an einer Stange, die einen Durchmesser von 45 Millimetern hat.

„Hier muss und soll niemand das Gefühl haben, etwas beweisen zu müssen.“ Irmi Stummer

Die Sportlerinnen drehen ihren Körper in akrobatischen Figuren um die Stange, zwischendurch hängen sie kopfüber.

Ziel ist es, sich durch die eigene Körperkraft an der Stange zu halten, nicht auf den Boden zu kommen. Bei der einfachsten Drehung verlagert sich das Körpergewicht auf einen Arm. In diesem Sport kann nicht geschummelt werden, entweder man hält sich an der Stange oder nicht. Arme, Schultern, Rücken, Bauch, Po, der ganze Körper wird trainiert. Die Stange ersetzt oft ein ganzes Fitnessstudio.

Auch in der Stiftsstadt gibt es seit elf Jahren Pole-Dance. Seit genau neun Jahren betreibt Irmi Stummer in der Wiener Straße das Studio, das sich immer größerer Beliebtheit erfreut: „Mir ist wichtig, dass man diesen tollen Sport bei mir im Studio ausüben kann und Spaß und Freude daran hat. Hier muss und soll niemand das Gefühl haben, etwas beweisen zu müssen, es soll ein harmonisches Miteinander in den einzelnen Kursen sein, wo man sich auf eine freundschaftliche Art und Weise gegenseitig unterstützt und gleichzeitig auch motiviert – ganz nach dem Motto ,Gemeinsam sind wir stark‘“.

Irmi Stummer hat nach der Geburt ihrer beiden Kinder mit Pole-Dance begonnen, weil sie einen Sport für sich finden wollte, der sie fordert. Derzeit gibt es 40 aktive Schülerinnen, die von ihr und Helena Haupt in diese Sportart eingeführt werden. Der Großteil stammt aus Herzogenburg und Umgebung, aber auch von weiter her, sogar aus Waidhofen an der Ybbs ist eine Interessentin dabei.

Männer sind eingeladen, es kommt aber niemand vorbei

Männer dürften entweder zu schüchtern oder zu feige sein, um dabei mitzumachen, obwohl sie immer wieder zu kostenlosen Schnupperstunden eingeladen werden. Die nächsten Schnupperstunden finden übrigens am 8. und 15. September um 18.30 Uhr statt. Außerdem heiß es jeden Freitag um 18.30 Uhr „Workout“ mit Elli Hauer.

Natürlich bringt das Ganze auch finanziell etwas, „aber Spaß und Freundschaft stehen trotzdem an erster Stelle“, betont Irmi Stummer, die wöchentlich rund zehn Stunden in diesen Sport investiert – und sich darüber freut, dass ihr Gatte deswegen sehr stolz auf sie ist.

