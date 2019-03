Die Bauten hätten den Damm des Perschling-Hochwasserkanals massiv beschädigt. Ein kleineres Frühjahreshochwasser kann zu Unterspülungen führen, es ist Gefahr im Verzug, meint der Perschlinger.

Entwarnung gibt VP-Bürgermeister Reinhard Breitner. „Die Dämme werden heuer repariert, die Maßnahmen sind im Arbeitsprogramm 2019 vorgesehen“, weiß Breitner. Dass Gefahr im Verzug ist, glaubt der Ortschef nicht. Start der Arbeiten ist fürs Frühjahr 2019 geplant, ergänzt Thomas Krassnitzer von der Abteilung Wasserbau des Landes.

Ob geplant ist, gegen den Biber vorzugehen und wie viel Geld heuer gesamt in Biberschäden entlang der Perschling investiert werden muss, lest ihr ab Dienstag in der Print-Ausgabe und im ePaper der Herzogenburger NÖN.