Kulturfest auf Schloss Walpersdorf

Am kommenden Sonntag, 23. Juli, gibt es nach der traditionellen Messe um 9 Uhr in der Schlosskapelle, bei dem der Herzogenburger Motettenchor die G-Dur-Messe von Antonio Caldara singt, im Festsaal des Schlosses eine musikalische Geburtsstunde: Seit der Spielzeit 2022/23 hat Emanuel Tjeknavorian des Schwerpunkt seines musikalischen Schaffens auf das Dirigieren verlagert. Beim Kulturfest Schloss Walpersdorf geht Tjeknavorian noch einen Schritt weiter und präsentiert das „Matrix-Orchestra“. Der vielseitige Künstler ist nicht nur ein herausragenden Solist auf der Violine, sondern auch ein gefragter Kammermusiker in kleineren und größeren Formationen – und ein Dirigent mit einer bereits bemerkenswerten Karriere. Seit 2015 bringt er einmal im Jahr erfolgreiche Musiker mit gleichgesinnten Freunden zusammen, um vorwiegend für Caritas-Sozialis-Benefizkonzerte gemeinsam symphonische Werke aufzuführen. In diesen Konzerten ist im Laufe der Zeit eine enge Verbindung zwischen den Ensemblemitgliedern entstanden. Ermutigt durch diese Konzerte, entstand das gemeinsame Bedürfnis, die Konzerttätigkeit zu vertiefen – und so entstand dieser Klangkörper unter dem Namen „Matrix- Orchestra“. Es soll ein wichtiger Bestandteil der dirigentischen Tätigkeit von Emanuel Tjeknavorian werden.

Dieses junge Orchester wird am kommenden Sonntag um11 Uhr im Festsaal des Schlosses zu sehen und zu hören sein. Gespielt werden Werke von Wagner, Tschaikowsky, Mahler, Ravel und Bartok, Solistist ist der erst 23-jährige Cellist Jeremias Fliedl, dem eine große internationale Karriere vorausgesagt wird.

Am Samstag davor spielen um 18 Uhr im Festsaal Emmanuel Tjeknavorian, Marie-Therese Schwöllinger, Benedict Mitterbauer, Jeremias Fliedl und Jakob Stepp das C-Dur Streichquintett von Franz Schubert. Nach dem Konzert heißt es „Aufspiel“– eine Hommage an das traditionelle Wiener Lied – im Schlosshof mit Bariton Daniel Gutmann und dem Trio Hojsa-Koschelu.

Infos und Kartenbestellungen unter 0677/61969242 oder www.schloss-walpersdorf.at