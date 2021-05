Anfang der Vorwoche war die Welt in den Schulen noch halbwegs in Ordnung. Die Mittelschüler aller Klassen haben im Rahmen des Sportunterrichts in einer Doppelstunde unter dem Motto „100 Minuten für eine saubere Umwelt“ freiwillig die unmittelbare Umgebung ihres Wohnortes von Müll befreit.

Alex Erber Schulschließung ohne Alternative

Am vergangenen Montag sind 92.000 Schüler in NÖ wieder in ihre Klassen zurückgekehrt. Nicht so in der Stiftsstadt: „Aufgrund der hohen Fallzahlen in Herzogenburg und in unserer Schule gilt auf Anordnung vom Ministerium für alle Schüler bis inklusive Freitag, 21. Mai, Distance-Learning. Die Schüler erhalten in gewohnter Weise die Links zu den Unterrichtsstunden rechtzeitig von den Lehrern“, informiert die Leiterin der Musikmittelschule, Martina Teufl.

Die Tendenz der Fallzahlen ist derzeit leicht rückläufig: Am Montag der Vorwoche gab es 76 Corona-Infizierte, am Freitag 73, am vergangenen Montag waren es 71, am Dienstag 62.

„Entscheidung wurde gemeinsam getroffen“

Elternvereinsobmann Dietmar Zederbauer hält das Beibehalten des „Distance-Learnings“ für eine gute Entscheidung: „Die Gesundheit geht vor. Ich weiß, dass es auch verärgerte Eltern gibt, aber wir sollten diese paar Tage noch durchhalten. Ein Cluster an der Schule würde nur weitere Schwierigkeiten mit sich bringen.“

Maureen Okeke sammelte im Gebiet von Herzogenburg Unrat. Nun muss die Schülerin zu Hause bleiben: Mittelschule und Volksschule Herzogenburg sind bis kommenden Freitag geschlossen. privat, privat

Zederbauer hebt ausdrücklich hervor, dass sich Leitung und Pädagogenkollegium um eine gemeinsame Entscheidung bemüht haben: „Man hat die Elternvertretung kontaktiert. Dann haben wir uns bemüht, das Ministerium davon zu überzeugen, dass wir ein Problem haben, das wir regional in den Griff bekommen möchten.“

Während sich die Allgemeine Sonderschule am Kirchenplatz, die Polytechnische Schule und die Volksschule St. Andrä im Präsenzunterricht befinden, ist auch die Volksschule Herzogenburg geschlossen. Elternvereinsobfrau Raffaela Burgstaller: „Für uns ist das Ganze ein Wahnsinn, denn die Luft bei Schülern und Eltern ist längst draußen. Jetzt kann man nur hoffen, dass zumindest nach Pfingsten Normalbetrieb einkehren kann.“