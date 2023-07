Auftakt zu den Herzogenburger Club-Konzerten

Volles Haus – oder besser: vollen Garten – gab es am vergangenen Donnerstag im Kulturzentrum Reitherhaus am Herzogenburger Rathausplatz, wo das erste Konzert „Homebase“ im Rahmen der Open-Air-Clubkonzerte mit Herzogenburger Künstlern über die Bühne gegangen ist und von Martin Arnold und Robin Gadermaier musikalisch eröffnet wurde. Da Dina Höblinger terminlich verhindert war, ist Drummer Lukas Böck eingesprungen. Martin Arnold unterrichtet an der an der Herzogenburger Musikschule, wohnt in Mödling, wo es eine ähnliche Reihe gibt und schlug vor, so etwas auch in Herzogenburg auszuprobieren – und der Beginn wurde sehr gut angenommen. Das Bassspiel des Ausnahmetalentes Robin Gadermaier im Dialog mit Saxophon und Flöte von Martin Arnold verschmolzen zu einer Cuvée Musical der besonderen Art – Böck und Gadermeier hingegen formten ihre ungewöhnliche Drum- und Bass-Konstellation. Mit dabei waren außer Kulturstadtrat Kurt Schirmer auch Stadtrat Erich Hauptmann, Vizebürgermeister Richard Waringer mit Kind und Kegel, Schuldirektor Bernhard Moser, Erwin Fischer, Gertrud König, Christa Klement-Krail, Marin und Annemarie Bugl sowie Hans Peter und Helga Schmidtbauer.