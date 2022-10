St. Pöltens Tourismusschule hat jubiliert

Die Höhere Tourismusschule St. Pölten, kurz HTS, die Privatschule der Wirtschaftskammer, lud zum 50. Geburtstag in die Räume des WIFI St. Pölten. Im Rahmen des Festaktes mit 250 Gästen gratulierte Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner: „Die Schüler verfügen hier über ausgezeichnete Rahmenbedingungen und erhalten eine Ausbildung auf höchstem Niveau. Sie ebnen sich damit die besten Chancen für ihren weiteren beruflichen Weg.“

Wir hatten berichtet:

Artikel #338814409 Höhere Tourismusschule St. Pölten feiert 50. Geburtstag

Als Schulerhalter sorgt die Wirtschaftskammer für die Voraussetzungen, um den Schülern eine hochwertige Ausbildung zu bieten: „Wir haben in den vergangenen Jahren sehr viel in die Ausstattung investiert, um immer am Puls der Wirtschaft zu sein. Die Lehrküchen wurden mit neuer Technik ausgestattet und auch die Klassen wurden mit modernem Equipment bestückt“, betonte Wirtschaftskammer-NÖ-Vizepräsident Christian Moser.

„Das berufsbildende Schulwesen hat nicht nur in Österreich, sondern auch international eine hohe Bedeutung. Absolventen der HTS St. Pölten findet man weltweit“, unterstrich Doris Wagner, Sektionschefin für Allgemeinbildung und Berufsbildung im Bildungsministerium.

Viel Lob kam zudem von Bildungsdirektor Johann Heuras: „Die HTS ist ein Musterbeispiel einer gut funktionierenden berufsbildenden höheren Schule. Die Schüler werden hier bestens auf ihr späteres Berufsleben vorbereitet und bekommen das Rüstzeug, um Herausforderungen der Zukunft gut und erfolgreich zu bewältigen.“

St. Pöltens Bürgermeister Matthias Stadler ergänzte anerkennend: „Die HTS hat sich in den vergangenen Jahren zu einem wertvollen und fixen Bestandteil im umfangreichen Ausbildungsangebot der Landeshauptstadt entwickelt. Die Tourismusschulen sind zu einer profunden Ausbildungsstätte für Fachleute geworden, es wird auf höchstem Niveau gearbeitet, die Schule genießt größte fachliche Anerkennung in der Gastronomie, der gesamten Tourismusbranche und in der Wirtschaft über die Grenzen der Stadt hinaus.“

„Es gilt, am Puls der Zeit zu bleiben“

Hausherr und Direktor Michael Hörhan erklärte die Ausrichtung der Feier: „Anlässlich eines solchen Jubiläums blicken wir gerne zurück und schwelgen in Erinnerungen. Unser Fokus richtet sich aber sofort wieder auf die Zukunft. Es gilt, am Puls der Zeit zu bleiben, weiterhin innovative Ideen zu verfolgen und den erfolgreichen Weg weiterzuführen. Das ist unser Anspruch!“

Nach dem Festakt kochten zwölf haubengekrönte Absolventen, darunter Josef Floh, Toni Mörwald und Hubert Wallner, für die Gäste groß auf und das Lehrerteam bewies mit seinen Schülern, wie Gastfreundschaft gelebt wird.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.