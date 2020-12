Da die seit vielen Jahren beliebte Nikolaus-Aktion der heimischen Wirtschaft, bei der die Kinder am Kirchenplatz oder in der Kirche vom Nikolaus beschenkt werden, coronabedingt ausfällt, laden Pfarre und Nökiss die Kinder gemeinsam mit den Eltern und Geschwistern – aus einem Haushalt – ein, ihn im Stift zu besuchen.

Das Fest des Bischofs Nikolaus aus Myra ist seit Jahrhunderten ein Feiertag für alle Kinder dieser Welt und weist besonders darauf hin, dass jedes Kind ein einzigartiges Geschöpf ist, das es wert ist, geliebt und umsorgt zu werden. Deshalb wird der Nikolaus am Samstag, 5., und Sonntag, 6. Dezember, jeweils von 15 bis 17 Uhr, großen Stiftshof anwesend sein. Allerdings gibt es dafür besondere Regeln beziehungsweise technische Hinweise, um große Ansammlungen und Wartezeiten zu vermeiden. Man ruft die Nikolaus-Einsatzzentrale – 02782/83113 – an oder meldet sich unter office@noekiss.at, um den Besuch genau zu planen – und zwar am Samstag, 5. Dezember, von 10 bis 12 Uhr für Besuche am Samstag-Nachmittag – oder am Sonntag, 6. Dezember, zur gleichen Zeit für Besuche am Sonntag-Nachmittag. Man bekommt dann ein genaues Zeitfenster zugeteilt.

Da der Nikolaus die Sackerl nicht selbst überreichen darf, werden die Eltern gebeten, diese selbst mitzunehmen. Außerdem ist ein kurzer Brief mit dem Namen des Kindes mitzubringen, in dem ein besonderes Lob beziehungsweise großartige Fähigkeiten und Leistungen drinnen stehen. Es wird ersucht, nur nur positive Dinge zu erwähnen, keine Belehrungen oder Mahnungen.

Auch in Gutenbrunn ist der Nikolaus-Besuch heuer anders – hier kommt er nicht wie üblich mit der Kutsche zum Feuerwehrhaus, sondern Nikolaus Hans Richard Neuhauser geht am Samstag in Hameten, Gutenbrunn und Heiligenkreuz von Haus zu Haus.