In Traismauer wird Schützenscheiben-Ausstellung eröffnet

Mit seiner langen Geschichte ist Traismauer die Heimat vieler Schätze. Funde aus der Römerzeit, Kostbarkeiten der Wiener Operette oder das einzigartige Traismaurer Krippenspiel sind nur ein paar Highlights der Ausstellung, die sich seit dem Vorjahr im Schloss befinden. Nun wurde eine Erweiterung zu den Traismaurer Schätzen erarbeitet: Eine Ausstellung von Schützenscheiben im Hungerturm sowie interessanter Dokumente zur Traismaurer Archäologie. Die Eröffnung findet am 18. Mai um 16 Uhr statt.

„Es freut mich sehr, dass die Ausstellungssaison nun wieder begonnen hat und wir eine neue Attraktion, eine Ausstellung im Hungerturm, hinzugewonnen haben und ein weiterer Leerstand in der Innenstadt wieder belebt wird“, zeigt sich Bürgermeister Herbert Pfeffer begeistert. Wie auch schon bei der Ausstellung im Schloss wurde diese Ausstellung vom Verein Traismauer Erleben kuratiert.

Gotthard Klaus, Herbert Leithner und Franz Roither haben in mühevoller Arbeit ehrenamtlich dieses Projekt auf die Beine gestellt. „Ein weiteres Mal haben sich die Mitglieder des Vereins ,Traismauer erleben' sehr engagiert und einen Teil der Traismaurer Geschichte aufgearbeitet“, freut sich Obmann Rudi Hofmann.

Besucht werden kann der Hungerturm zu den Öffnungszeiten des Alten Schlosserhauses (Samstag 9 bis 12 sowie 15 bis 18 Uhr) sowie an den Traismauer-Erleben-Tagen.

Die archäologische Forschung in Traismauer hat seit Beginn der wissenschaftlichen Grabungen Ende des 19. Jahrhunderts zahlreiche „Schätze“ zu Tage gefördert. Ein Potpourri daraus ist anschaulich im ersten Stock des Hungerturms zu bestaunen. Darunter spannende Dokumente zur Traismaurer Archäologie und der aktuellen Forschung. Im zweiten und dritten Stock ist eine Sammlung von Schützenscheiben mit vielfältigen Motiven zu finden. Die kunstvoll gestalteten Schützenscheiben repräsentieren den Gemeinschaftssinn, den Stolz und die Identität des ehemaligen Traismaurer Schützenvereins.

Der mehrgeschoßige Hungerturm (oder auch Reckturm) in Traismauer wurde in der Spätantike vermutlich Ende des 3., Anfang des 4. Jahrhunderts nach Christus in der Grundrissform eines sogenannten Hufeisenturms erbaut. Bis zur Oberkante des zweiten Obergeschoßes ist die römische Bausubstanz bis heute zu bestaunen. Er zählt zur UNESCO-Welterbestätte Donaulimes.

Wer die Ausstellung im Schloss noch nicht besucht hat, sollte dies unbedingt nachholen. Alte Schätze des Welterbes der Verteidigungsbauten an der Limes-Straße, Originalmaterial des Operettenkomponisten Carl Michael Ziehrer oder das Traismaurer Kripperl sind Teil der faszinierenden Ausstellung.

Vergangenes Jahr besuchten über 1.200 Touristinnen und Touristen die Ausstellung „Traismaurer Schätze“.

Tickets für die Ausstellung im Schloss gibt es in der Tourismusinfo im Schloss Traismauer. Nähere Informationen zur Ausstellung erhalten Sie in der Tourismusinfo Traismauer im Schloss oder auf: www.traismauer-erleben.at/ausstellung

Weitere Informationen erhalten Sie bei der Stadtgemeinde Traismauer unter stadtgemeinde@traismauer.at oder 02783/8651.

