Fotografie bis Malerei: Traismaurer Jungkünstlerin stellt aus

Derzeit ist im „Alten Schlosserhaus“ am Florianiplatz eine Ausstellung der jungen Traismaurer Künstlerin Saihbua Nolz zu sehen. Seit ihrer Schulzeit beschäftigt sich die angehende Lehrerin mit der Fotografie. Dabei experimentiert sie gerne mit Stimmungen, Lichtverhältnissen und Programmen.

Seit einigen Jahren hat sich die 25-Jährige auch verstärkt mit Acryl- und Aquarellmalerei beschäftigt und sehenswerte Kunstwerke geschaffen. In der Ausstellung im „Alten Schlosserhaus“ sind einige ihrer Werke zu sehen und bis zum Ausstellungsende am 19. November auch käuflich erwerbbar.

Das Schlosserhaus ist auch seit dem Vorjahr das Zentrum für Handwerk-Kunstwerk-Kunsthandwerk. Vor eineinhalb Jahren hat sich eine Gruppe Kunsthandwerker aus Traismauer zusammengetan um Kunsthandwerk der Öffentlichkeit zu präsentieren und Exponate auszustellen.

Das Alte Schlosserhaus hat stets samstags (sowohl am Vormittag von 9 bis 12 Uhr und auch am Nachmittag von 15 bis 18 Uhr) für die Ausstellungsbesucher geöffnet. Darüber hinaus gibt es immer wieder Schau-Handwerksvorführungen oder auch Workshops.

Das Alte Schlosserhaus am Florianiplatz als auch der benachbarte Hungerturm werden heuer der Schauplatz für die „NÖ Tage der offenen Ateliers“ (Samstag, 15. Oktober von 9 bis 18 Uhr und Sonntag, 16. Oktober von 10 bis 18 Uhr) in Traismauer sein. Rund 20 heimische Künstler werden in beiden historischen Gebäuden ihre Kunstwerke ausstellen.

Die Hälfte von ihnen wird im Hungerturm – in dem früher das Stadtmuseum untergebracht war – auf insgesamt drei Ebenen ihre Exponate präsentieren. Zusätzlich wird es auch mehrere Kunsthandwerksvorführungen (Schauschmieden, Drechseln, Malen und Klöppeln) geben.

Keine Nachrichten aus Herzogenburg mehr verpassen? Mit dem NÖN-Newsletter bleibt ihr immer auf dem Laufenden und bekommt alle zwei Wochen die Top-Storys direkt in euer Postfach! Gratis anmelden

Danke für dein Interesse an NÖN.at. Bleib mit unserem Newsletter immer auf dem Laufenden.

Jetzt gratis abonnieren und Top-Storys und Aktionen alle 2 Wochen direkt ins Postfach erhalten.