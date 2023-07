Amokfahrt durch Region Herzogenburg: 34-Jähriger rastete völlig aus

Vor zwei Jahren musste Firmenchef Martin Nentwich von der Herzogenburger Gartenwerkstatt einen Mitarbeiter feuern. Der Grund dafür: übermäßiger Alkoholkonsum. Nun gab er dem Mann eine zweite Chance. Er „dankte“ es Nentwich nur drei Tage später mit einem Einbruchsdiebstahl samt anschließender Amokfahrt.

Als Martin Nentwich frühmorgens den Firmenbus vom Lagerplatz in Perschling holen wollte, traute er seinen Augen nicht. Das Tor zum Areal war aufgebrochen worden. Vom Bus fehlte jede Spur. Nentwich fand an Ort und Stelle aber Rucksack und Brieftasche seines Mitarbeiters. Ihm schwante Böses: Er wird doch nicht einen Einbrecher auf frischer Tat ertappt haben und von diesem womöglich verletzt worden sein? Der Firmenchef begab sich auf die Suche, Mitarbeiter und Bus waren nicht da. Er alarmierte die Polizei.

Mitarbeiter und Bus konnten schließlich am Wohnort des Mannes in einer Herzogenburger Katastralgemeinde gefunden werden. Wie die Polizisten rekonstruierten, hatte der Mann den Bus gestohlen und damit eine Amokfahrt durch die halbe Region fabriziert. Zwischen Herzogenburg und Etzersdorf hatte der 34-Jährige eine Schneise durch Weizenfelder fabriziert, die einen halben Kilometer lang war. Die Spurenlage am völlig demolierten Bus ließ erkennen, dass es Kollisionen mit Gehsteigkanten oder Bäumen gegeben hatte. Der Amoklenker kann sich an nichts mehr erinnern: „Ich habe ab 22 Uhr einen Filmriss“, gab er an.

Dieser „Filmriss“ steht möglicherweise in Zusammenhang mit dem Konsum von mehreren Drogen in Verbindung mit Medikamenten, wie die Untersuchung zweifelsfrei ergab.

Firmenchef Martin Nentwich beziffert den Zeitwert des Busses mit rund 8.000 Euro: „Er war in tadellosem Zustand, in den nächsten zwei, drei Jahren hätte es sicher keine Neuanschaffung gegeben.“ Nun muss er tief in die Tasche für einen neuen Bus greifen, am alten Bus entstand Totalschaden.

Was Martin Nentwich noch mehr wurmt: „Der Mann hat sich bis heute bei uns mit keinem Wort entschuldigt!“