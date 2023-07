Feuerwehr Hain-Zagging rückte zu zwei Unfällen aus

Mit einer Alarmierung zu einem Verkehrsunfall ans südliche Ortsende von Diendorf begann der Dienstag für die Freiwillige Feuerwehr Hain-Zagging. Kurz nach Mitternacht hatte ein aus Diendorf kommender Pkw heftig einen Baum touchiert und stand in der Folge quer zur Fahrbahn. Die Kameraden rückten rasch mit allen Fahrzeugen zur Einsatzstelle aus, schon beim Eintreffen war jedoch klar, dass drei Insassen praktisch unverletzt das Fahrzeug verlassen hatten und von Rettungskräften betreut wurden.

Da von der Exekutive Fremdverschulden ausgeschlossen wurde, konnten die Florianis das Hybridfahrzeug umgehend mittels Rangierrollen bergen und stellten es gesichert auf einem nahen Feldweg ab.

Weniger glimpflich ging ein Unfall am Mittwoch-Morgen aus. Ein Lkw war einem Transporter nach missglücktem Abbiegeversuch bei Großhain in das Heck gekracht. Der Transporter wurde daraufhin in den Straßengraben geschleudert, wobei auch einige Verkerhstafeln beschädigt worden sind. Die beiden Insassen des Transporters erlitten Verletzungen unbestimmten Grades und wurden ins Universitätsklinikum St. Pölten eingeliefert. Der Lkw-Lenker blieb unverletzt. Die Kameraden der Wehr Hain-Zagging bargen den Transporter mittels Seilwinde aus dem Graben und stellten ihn in Kleinhain ab.

Einige Silberhelme blieben weiterhin bei der Unfallstelle und sicherten diese ab, bis auch die Ermittlungen für den „Schwerverkehr" (Auslesen der Fahrerkarte) abgeschlossen waren. Nach rund zweieinhalb Stunden war der Einsatz für sie beendet.